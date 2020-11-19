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即市新聞

19/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》投機者與投資者該怎樣做？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％
，局勢則均屬顯著向好。根據經驗，當港股中期局勢與長期局勢均顯示後市向好的機會很大時，
短期跌市的出現多只能為大市帶來調整，不易令中期升勢，甚至長期升勢逆轉。換言之，雖預期
港股的上升動力已經減弱的情況下展開短期調整的機會不弱，我們於未有新重大利淡因素出現前
，只應期待有限幅度的跌市，後市仍可反覆再升。
　　作為投機者，無論炒賣指數期貨或指數牛熊證，於現階段仍可雙邊圖利；但隨著指數期貨小
時圖與日線圖逐漸轉弱，造好與造淡的注碼比例須相應地調整，即逐步以候高造淡圖利為主。投
資方面，中長線投資者均應依從ＷＢＲ分析系統結果的指示，以恰當的注碼從旁觀望。現時的情
況，為中線與長線的好淡大戶皆於實力上不相伯仲。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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