《運籌帷幄－梁業豪》投機者與投資者該怎樣做？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則均屬顯著向好。根據經驗，當港股中期局勢與長期局勢均顯示後市向好的機會很大時，

短期跌市的出現多只能為大市帶來調整，不易令中期升勢，甚至長期升勢逆轉。換言之，雖預期

港股的上升動力已經減弱的情況下展開短期調整的機會不弱，我們於未有新重大利淡因素出現前

，只應期待有限幅度的跌市，後市仍可反覆再升。

作為投機者，無論炒賣指數期貨或指數牛熊證，於現階段仍可雙邊圖利；但隨著指數期貨小

時圖與日線圖逐漸轉弱，造好與造淡的注碼比例須相應地調整，即逐步以候高造淡圖利為主。投

資方面，中長線投資者均應依從ＷＢＲ分析系統結果的指示，以恰當的注碼從旁觀望。現時的情

況，為中線與長線的好淡大戶皆於實力上不相伯仲。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

