《國金與投資－曾廣標》股神的換馬策略

《國金與投資》美國兩大藥業和生化科技集團輝瑞和Ｍｏｄｅｒｎａ先後宣稱已成功研製可

防範世紀病毒旳疫苗，即時令它們的股價急升，而市場資金亦有借口流向涉旅遊的落後股票，反

映實體舊經濟股的道指轉強再創新高，而反映虛擬新經濟的納指則在高位有獲利回吐。亦有認為

由於新經濟成長股（ｇｒｏｗｔｈ ｓｔｏｃｋｓ）升了太多，因此投資者轉為投向「價值股」

（ｖａｌｕｅ ｓｔｏｃｋｓ）炒落後，使旅空股和郵輪股突然咸魚翻生，急促反彈。部分評論

員也數舊帳，謂巴菲特早前清倉航空股正好是犯下了「跟隨群眾恐懼」的大忌，九十歲高齡的他

已失去了大師的風範云云。



＊清空航空股 不等於做錯＊



巴菲特近年特別是今年改變了他的投資風格，皆因在世紀疫症之下市場太過動盪，因此，他

願意讓其投資旗艦巴郡進行更多「試錯」（ｔｒｉａｌ ａｎｄ ｅｒｒｏｒ）。



在３月份低價時清空航空股，現時看來不是好主意，然而，航空股的反彈只是憧憬明年疫苗

廣泛使用之後業績便可轉虧為盈，是否真的如此？看來，全球各大航空公司都不敢樂觀，因此，

它們還在裁員和減薪。近期歐美疫情進入更嚴重的新一波，實質的封關情況更嚴重，航空業仍處

於寒冬，更惶論郵輪了。我估計，就算明年年中以後全球各地可以開始陸續接種有效和安全的疫

苗，不少人的出行習慣亦會改變，郵輪和航空客運的復甦會是漫漫長路，很可能要蝕多一兩年錢

，才談得上有機會回復到２０１９年的情況。



在跌市時及時離場輸贏有數得計，最失著是那些在「死貓彈」（ｄｅａｄ ｃａｔ

ｂｏｕｎｃｅ）時買入後而不願止蝕的人，他們通常蝕得最多，水退時發覺光著屁股！



＊買比亞迪和蘋果見到實物＊



近年，巴菲特早已改變不買新科技股的禁忌，對於他來說，公司至緊要是業務能夠不斷帶來

現金流入，令其內在價值不斷上升。他最初是聽說巴郡副帥芒格的建議買入比亞迪

（０１２１１），近年，他買入蘋果公司，同時曾經不斷增持，而兩者的股價都持續上升，為巴

郡賺了大錢。對巴菲特來說，比亞迪電動車和蘋果的手機和電腦，都是實物，並不是虛擬的東西

。



＊不再拒絕網股及金礦股＊



直至巴郡買入亞馬遜股票，才開始與科網股結緣，也反映出年老的巴菲特也不再拒絕網絡新

時代。事實上，多年來一直認黃金沒有價值的巴菲特，今年巴郡也破例買入了金礦股巴力克，盡

管這可能只是作為試探式投資，因為在本周宣布的巴郡第三季持股情況，可發覺已把手上的巴加

克減持了四成，先行套現套利。



巴郡第三季的盈利增長了８０多巴仙，但首三季帳面上仍有小量虧損。對巴菲特來說，把持

有的股票的漲面賺蝕來計算盈利是很無譜的，因為股價有升有跌，因此，只應計算已賣出的股票

，但監管機構改變了規則，而股神除了罵幾句之外，也沒有辦法。



＊風大浪大減持蘋果套利＊



第三季基本上是美股反彈的季度，巴郡帳面上有得賺似屬必然，不過，疫症時代風大浪大，

巴菲特和他旗下的投資經理們也要審時度勢，長短棍兼舞，例如，沽售了約半數的巴加克金礦股

，也沽了一些蘋果股票套回４０億美元。此外，他似乎對虛擬商店更有信心，進一步清倉連鎖零

售商Ｃｏｓｔｃｏ。



＊投雲端數據平台股 即賺一倍＊



此外，巴郡也罕有的以數億美元入股新上市的雲端數據平台股Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ，即時取

得逾倍帳面利潤。但我估計這應是旗下投資經理們賺些容易錢（ｅａｓｙ ｍｏｎｅｙ）的主意

。



銀行股方面，他有買有賣，被減持的包括富國銀行、摩根大通和高盛，但繼續增持美國銀行

，現時蘋果公司仍佔巴郡的股票投資項目首位，美國銀行則居第二位。截至第三季末，巴郡共持

有４９隻股票，品種更多樣化。



＊買四隻藥業股 抗疫有市＊



最令市場感興趣的是巴郡在季內買入四隻藥業股，包括著名的輝瑞和默克，投資總額為５７

億美元，也算是小試牛刀吧。在疫症時代，持有藥業股理所當然，也可說巴菲特與時並進。輝瑞

和默克都有研製疫苗，但巴郡顯然志不在此，否則也應該買些一向被視為領先的Ｍｏｄｅｒｎａ

。



＊買日本商社股 最看好巴郡＊



除了美國股票之外，期間他也花６０億美元買入五隻在日本國內外從事各種投資的商社股票

，反映出他認為日本股票估值偏低，但近年他沒再買入中國股票，或者是要先待特朗普落台吧。



巴郡持有的現金仍有１５００億美元，第三季主要還是換馬，而花得最多錢的反而是回購巴

郡股份，動用了９０億美元。總的來說，股神在疫症期間，暫時仍是以守為攻，持現金觀望為主

，最看好的還是他自家的巴郡。《資深評論員 曾廣標》



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