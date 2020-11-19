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即市新聞

19/11/2020 09:15

《國金與投資－曾廣標》股神的換馬策略

　　《國金與投資》美國兩大藥業和生化科技集團輝瑞和Ｍｏｄｅｒｎａ先後宣稱已成功研製可
防範世紀病毒旳疫苗，即時令它們的股價急升，而市場資金亦有借口流向涉旅遊的落後股票，反
映實體舊經濟股的道指轉強再創新高，而反映虛擬新經濟的納指則在高位有獲利回吐。亦有認為
由於新經濟成長股（ｇｒｏｗｔｈ　ｓｔｏｃｋｓ）升了太多，因此投資者轉為投向「價值股」
（ｖａｌｕｅ　ｓｔｏｃｋｓ）炒落後，使旅空股和郵輪股突然咸魚翻生，急促反彈。部分評論
員也數舊帳，謂巴菲特早前清倉航空股正好是犯下了「跟隨群眾恐懼」的大忌，九十歲高齡的他
已失去了大師的風範云云。
　
＊清空航空股　不等於做錯＊
　
　　巴菲特近年特別是今年改變了他的投資風格，皆因在世紀疫症之下市場太過動盪，因此，他
願意讓其投資旗艦巴郡進行更多「試錯」（ｔｒｉａｌ　ａｎｄ　ｅｒｒｏｒ）。
　
　　在３月份低價時清空航空股，現時看來不是好主意，然而，航空股的反彈只是憧憬明年疫苗
廣泛使用之後業績便可轉虧為盈，是否真的如此？看來，全球各大航空公司都不敢樂觀，因此，
它們還在裁員和減薪。近期歐美疫情進入更嚴重的新一波，實質的封關情況更嚴重，航空業仍處
於寒冬，更惶論郵輪了。我估計，就算明年年中以後全球各地可以開始陸續接種有效和安全的疫
苗，不少人的出行習慣亦會改變，郵輪和航空客運的復甦會是漫漫長路，很可能要蝕多一兩年錢
，才談得上有機會回復到２０１９年的情況。
　
　　在跌市時及時離場輸贏有數得計，最失著是那些在「死貓彈」（ｄｅａｄ　ｃａｔ
ｂｏｕｎｃｅ）時買入後而不願止蝕的人，他們通常蝕得最多，水退時發覺光著屁股！
　
＊買比亞迪和蘋果見到實物＊
　
　　近年，巴菲特早已改變不買新科技股的禁忌，對於他來說，公司至緊要是業務能夠不斷帶來
現金流入，令其內在價值不斷上升。他最初是聽說巴郡副帥芒格的建議買入比亞迪
（０１２１１），近年，他買入蘋果公司，同時曾經不斷增持，而兩者的股價都持續上升，為巴
郡賺了大錢。對巴菲特來說，比亞迪電動車和蘋果的手機和電腦，都是實物，並不是虛擬的東西

　
＊不再拒絕網股及金礦股＊
　
　　直至巴郡買入亞馬遜股票，才開始與科網股結緣，也反映出年老的巴菲特也不再拒絕網絡新
時代。事實上，多年來一直認黃金沒有價值的巴菲特，今年巴郡也破例買入了金礦股巴力克，盡
管這可能只是作為試探式投資，因為在本周宣布的巴郡第三季持股情況，可發覺已把手上的巴加
克減持了四成，先行套現套利。
　
　　巴郡第三季的盈利增長了８０多巴仙，但首三季帳面上仍有小量虧損。對巴菲特來說，把持
有的股票的漲面賺蝕來計算盈利是很無譜的，因為股價有升有跌，因此，只應計算已賣出的股票
，但監管機構改變了規則，而股神除了罵幾句之外，也沒有辦法。
　
＊風大浪大減持蘋果套利＊
　
　　第三季基本上是美股反彈的季度，巴郡帳面上有得賺似屬必然，不過，疫症時代風大浪大，
巴菲特和他旗下的投資經理們也要審時度勢，長短棍兼舞，例如，沽售了約半數的巴加克金礦股
，也沽了一些蘋果股票套回４０億美元。此外，他似乎對虛擬商店更有信心，進一步清倉連鎖零
售商Ｃｏｓｔｃｏ。
　
＊投雲端數據平台股　即賺一倍＊
　
　　此外，巴郡也罕有的以數億美元入股新上市的雲端數據平台股Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ，即時取
得逾倍帳面利潤。但我估計這應是旗下投資經理們賺些容易錢（ｅａｓｙ　ｍｏｎｅｙ）的主意

　
　　銀行股方面，他有買有賣，被減持的包括富國銀行、摩根大通和高盛，但繼續增持美國銀行
，現時蘋果公司仍佔巴郡的股票投資項目首位，美國銀行則居第二位。截至第三季末，巴郡共持
有４９隻股票，品種更多樣化。
　
＊買四隻藥業股　抗疫有市＊
　
　　最令市場感興趣的是巴郡在季內買入四隻藥業股，包括著名的輝瑞和默克，投資總額為５７
億美元，也算是小試牛刀吧。在疫症時代，持有藥業股理所當然，也可說巴菲特與時並進。輝瑞
和默克都有研製疫苗，但巴郡顯然志不在此，否則也應該買些一向被視為領先的Ｍｏｄｅｒｎａ

　
＊買日本商社股　最看好巴郡＊
　
　　除了美國股票之外，期間他也花６０億美元買入五隻在日本國內外從事各種投資的商社股票
，反映出他認為日本股票估值偏低，但近年他沒再買入中國股票，或者是要先待特朗普落台吧。
　
　　巴郡持有的現金仍有１５００億美元，第三季主要還是換馬，而花得最多錢的反而是回購巴
郡股份，動用了９０億美元。總的來說，股神在疫症期間，暫時仍是以守為攻，持現金觀望為主
，最看好的還是他自家的巴郡。《資深評論員　曾廣標》
　
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