《缸邊隨筆－石鏡泉》警戒

《缸邊隨筆》今文提兩個警戒。



（１）有人冒我名行騙。



此騙子謂跟他們建議，每３個月可贏近３００％，勁過巴菲特，當然勁過筆者。此警戒由今

天起刊登至下周一的《投資理財周刊》，如有苦主，請盡快報警。



＊美股１２月上旬回調＊



（２）第二個警戒，是美股或見頂。



（ａ）美股已入超買區，估計在１２月頭一、二周，市場會回調，因為基金要沽股籌現金去

派息及應付贖回。



近來，流入美股票基金的錢是２０年來最高，可以出現後勁不續，亢龍有悔。



（ｂ）美股頂、頂、頂將現。



美國銀行（Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ（ＢＯＡ））的首席投資員謂，美股會踏入三

頂，這三頂是：



（ｉ）散戶及機構投資者好倉位達頂，他們的看好情緒高漲。ＢＯＡ １１月對機構投資者

調查，他們投資喜甚麼，答案是：新興市場，長倉；標普５００，長倉；油，長倉。他們是看好

有疫苗明年經濟會好，故今時要揸定貨。



（ｉｉ）機構投資者認為明年初美經濟不是衰退，而是春苗茂盛。不過２００９年８月也是

有這個市場情緒上的轉變。



（ｉｉｉ）市場都預期遠期息會升，使到孳息曲綫走陡。不過以往經驗，凡孳息曲綫走陡，

之後市都「碌」，今次「碌不碌」？汝曾被ＢＯＡ警戒過。怎辦？自決。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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