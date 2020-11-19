《缸邊隨筆－石鏡泉》警戒

《缸邊隨筆》今文提兩個警戒。
（１）有人冒我名行騙。
此騙子謂跟他們建議，每３個月可贏近３００％，勁過巴菲特，當然勁過筆者。此警戒由今
天起刊登至下周一的《投資理財周刊》，如有苦主，請盡快報警。
＊美股１２月上旬回調＊
（２）第二個警戒，是美股或見頂。
（ａ）美股已入超買區，估計在１２月頭一、二周，市場會回調，因為基金要沽股籌現金去
派息及應付贖回。
近來，流入美股票基金的錢是２０年來最高，可以出現後勁不續，亢龍有悔。
（ｂ）美股頂、頂、頂將現。
美國銀行（Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ（ＢＯＡ））的首席投資員謂，美股會踏入三
頂，這三頂是：
（ｉ）散戶及機構投資者好倉位達頂，他們的看好情緒高漲。ＢＯＡ １１月對機構投資者
調查，他們投資喜甚麼，答案是：新興市場，長倉；標普５００，長倉；油，長倉。他們是看好
有疫苗明年經濟會好，故今時要揸定貨。
（ｉｉ）機構投資者認為明年初美經濟不是衰退，而是春苗茂盛。不過２００９年８月也是
有這個市場情緒上的轉變。
（ｉｉｉ）市場都預期遠期息會升，使到孳息曲綫走陡。不過以往經驗，凡孳息曲綫走陡，
之後市都「碌」，今次「碌不碌」？汝曾被ＢＯＡ警戒過。怎辦？自決。
《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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