《凱文隨筆－凱文》認清形勢，把握機遇

《凱文隨筆－凱文》剛過去的星期天（１１月１５日）是俱有歷史意義的日子，中國與東亞

國家簽訂了《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）；世界各國都抱團取暖，歐洲那邊有一

個歐盟，美洲那邊也有《美、墨、加協議》，亞洲終於也有自己的貿易聯盟了，儘管部分成員國

比較貧窮，但彼此優勢互補、減免關稅及消除貿易礙障，最終就是共贏。中國還有「一帶一路」

的國際合作平台，帶動亞、歐，非三大洲共創新機遇；這一切布局都是中國未來超平穩、超長期

盛世的前期工作。



不過，世事也總是難有完美，ＲＣＥＰ成員中有一個叫澳洲的國家，其總理過去一年對中國

的態度極不友好，既呼籲國際間調查中國散播新冠病毒，還閒到來干涉中國的新疆、台灣等內政

問題，自己偌大的國家不去好好管理（去年國家發生嚴重山火時，他靜靜溜去夏威夷渡假，備受

批評後才趕緊回國），卻來找中國麻煩，說穿了，就應了那句民間俗話「瘋狗就跟瘋員外」，他

還不是為了討好曾一度趾高氣揚的特朗普；中國也就只是「加點兒勁」還以顏色，在貿易方面給

澳洲一點難看，澳洲貿易部長馬上跑出來唱紅臉道，中澳彼此應以互利共惠為原則。一個以開採

原材料、從事畜牧業、種植水果及旅遊等為經濟主導的國家，本來就跟中國這個以中、上遊產業

鏈為主的國家是一對好拍檔，奈何執政者缺乏識見，看不清千變萬化的世界格局；請看香港「超

人」勤勞了逾半個世紀所累積的成就，馬雲只花了十幾年就趕過了，最新的中國財富榜又出來了

，農夫山泉（０９６３３）的鍾睒睒一下子也就蓋過了馬雲。



前世銀行長佐利克上月在《華盛頓郵報》發表題為「特朗普輸掉了他跟中國打的新冷戰」署

名文章，他落筆就點出「特朗普的貿易戰是徹底的失敗」，他指美國去年的貿易赤字，跟

２０１６年（特朗普上任時）的３４６０億美元相同；特朗普削減貿赤的承諾是謊言！簽了所謂

的中美貿易協議，逼使中國一年「加碼千億美元」購買美國產品，還祭出各種手段，最終還是變

不出新花樣。澳洲政府在針對中國之前，應該想想其實力是否能與美國匹敵？



很多政客都是只會玩下三濫的政治遊戲，既無獨立思考能力，也無管治國家的魄力，更不去

談宏遠的治國鴻圖了；表面裝得極強勢，實際就是膚淺的人，那位不認輸的長者就是最佳典範。

特朗普政府在今年疫情初起時，於機場充公了運往其他國家的口罩時，他「辯解」說：「當我們

需要那些東西時，我們就會狠，我們一向就是狠」，這就是他的教育、他的文化底蘊。



國家要偉大，不是實施「量化寬鬆」或者「一人一票選舉」就能輕易達致的，靠的是人民點

滴的耕耘，以及執政者以民為本的決策。一些朋友近日因為香港「國安法」的實施而萌起移民念

頭，就是還看不清形勢，也欠缺民族自信。中國正邁向盛世，可謂機會處處，百年未得一見，現

在的孩子將來都要過上好日子了，如果還跑去移民，無疑是將畢生辛勞而獲的積蓄送到外國去，

換回來的不一定就是尊嚴、或者美好的日子；十幾年前，習近平就提出了「綠水青山，就是金山

銀山」的理念，現在中國農村的生活也都在大幅度改善了，農民也在滑手機，搞電子商貿，為自

己的農產品發貨，一切都在變，變得更美好。如果認為這話是盲目的樂觀，請想想，美國過去幾

年為何瘋狂針對中國。中國智庫行業領軍人物甚至提出，由中國來重建美國，替他們修建高鐵，

換取美國的港口或其他優質資產，這些建議要實踐當然有巨大阻力，但絕不是天馬行空，當今之

世，還有那個國家可擔起這個重任？一位有識見的朋友去年建議，多存一點人民幣，他相信美元

霸權在特朗普的瘋狂行徑下，只會加速崩潰，朋友的意見沒錯，人民幣確實一直在升。經濟學家

張五常二十幾年前也曾預言，人民幣一旦自由浮動，必當巨量升值。有識之士與經濟學家對人民

幣前景都是予以肯定，我們還心存疑慮嗎？



後記：本文發稿前一刻，聽到台灣中央廣播電台「為人民服務」節目，剛巧也在探討中澳近

日貿易爭端，移居澳洲二十多年、在雪梨大學任職的專家說「中國沒有外匯，買不起澳洲紅酒與

龍蝦」，節目主持人也趕忙補充：「對，中國地產崩盤」。台灣民眾長期聽這種節目，也真可悲

；所謂民主、自由的氛圍，未能為思想的桎梏帶來任解脫。



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