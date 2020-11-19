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19/11/2020 09:10

《專家之言－黃德几》恒安受惠木漿價格走低，毛利率擴張

　　　《專家之言》新冠肺炎全球爆發，內地市民更加注意健康和公共衛生，帶動個人日用產品
的需求大增。另外，中央提出在「十四五」規劃中有關經濟「雙循環」的戰略和信心，重點擴大
內需，以推銷全球的不確定性，預期將推出更多的政策扶持消費。恆安國際（０１０４４）主要
生產和銷售一系列個人衛生產品，同時由於疫情，集團開展生產口罩等防疫醫護用品的業務，同
時年年正式取得醫療器械生產許可證，開展集團醫護產業版塊。

＊半年盈利升兩成＊
　
　　截至今年６月底止中期業績，集團的營業額１０９﹒２８億元（人民幣，下同），按年上升
１﹒４％，經營利潤升１９﹒８％至３１﹒８５億元，純利升２０﹒３％至２２﹒６億元。期內
，整體毛利率由去年同期的３７﹒３％，擴張６﹒８個百分點至４４﹒１％，主要由於期內的木
漿價格處於歷史低位，加上擁有較高毛率的衛生巾業務的收入佔比提升，以及新的醫護產品（如
口罩）及家居自有產品業務的毛利率提升所致。
　紙巾為主要收入來源，今年上半年分部收入按年下跌２％至５３﹒４６億元，佔總收入的４８
﹒９％，主要由於濕紙巾銷售按年增長超過４成。期內，紙巾產品毛利率按年上升１０個百分點
至３５％。雖然行業競爭激烈，但集團預期木漿價格於今年下半將保持穩定，集團亦已趁此時機
儲備低成本原料，預期紙巾毛利率將於今年下半年，繼續受惠於木漿價格低企。
　至於衛生巾業務，今年上半年收入按年增加５％至３２﹒２３億元，主要受惠銷售渠道改革奏
效，加上在去年年底推出高端產品「Ｓｐａｃｅ７」系列的全新形象，市場滲透率有所提升，帶
動衛生巾業務的銷售。另外，集團除了在電商平台上進行銷售，亦透過與內地大型電商平台的戰
略合作，今年上半年電商渠道營業額（包括零售通及新通路）超過２０億元，佔集團整體銷售的
比例１８％。

＊宜候低５６港元吸納＊

　　期內，製成品周轉期為５３日，較２０１９年同期的４５日增加８日，應收賬款及應收票據
周轉期亦增加８日至５９日。走勢上，８月中形成下降軌，１０月２９日跌至５１﹒３５元（港
元，下同）止跌回升，先後重上多條主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差
距擴大，惟升至保歷通道頂線料有較大阻力，宜候低５６元吸納，反彈阻力６３元，不跌穿５２
元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份

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