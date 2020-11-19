港股低開８３點報２６４６０點，國指跌４８點，科指跌２５點

《經濟通通訊社１９日專訊》美股錄得兩連跌，雖然連日來有疫苗的正面消息，但市場關注

疫情會否有惡化跡象，亞洲股市今早低走，日經跌１０７點，首爾指數跌４點，港股方面則低開

８３點，藥明生物（０２９６３）一拆三後，股價錄得下挫，今早更錄得一手７７萬股大手成交

，現低開１﹒９６％且為最差表現藍籌；內銀股隨市下挫，工行（０１３９８）跌１﹒４９％，

中行（０３９８８）跌０﹒７３％；地產股受捧，九倉置業（０１９９７）升１﹒０２％，領展

（００８２３）升０﹒３８％。恆生指數開報２６４６０，跌８３點或跌０﹒３２％，主板成交

６４﹒９３億元。國企指數報１０５９１，跌４８點或跌０﹒４５％。恆生科技指數報７９４６

，跌２５點或跌０﹒３３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２６％，報３９﹒３元；香港交易所（００３８８

）跌０﹒２２％，報３６９﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１﹒２８％。

騰訊控股（００７００）跌０﹒５１％，報５８６元；中移動（００９４１）跌０﹒３２％，報

４６﹒９元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１３﹒０７％。友邦保險（０１２９９）升

０﹒０６％，報８９﹒９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒４１％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２９６３） ７７﹒７０元 跌１﹒９６％

工商銀行（０１３９８） ４﹒６４元 跌１﹒４９％

小米集團（０１８１０） ２３﹒７０元 跌１﹒２５％

恆安國際（０１０４４） ５７﹒８０元 跌１﹒０３％

碧桂園 （０２００７） １０﹒７２元 跌０﹒９２％

中信股份（００２６７） ６﹒２０元 跌０﹒８０％

中國人壽（０２６２８） １７﹒８６元 跌０﹒７８％

中電控股（００００２） ７３﹒０５元 跌０﹒７５％

中國銀行（０３９８８） ２﹒７４元 跌０﹒７２％

恆生銀行（０００１１） １２９﹒５０元 跌０﹒５４％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件 （０３８８８） ４１﹒００元 跌２﹒３８％

新東方在線（０１７９７） ３０﹒６０元 跌１﹒７７％

網易 （０９９９９） １３４﹒００元 跌１﹒４０％

小米集團 （０１８１０） ２３﹒７０元 跌１﹒２５％

美團 （０３６９０） ２９７﹒００元 跌１﹒００％

京東集團 （０９６１８） ３３６﹒８０元 跌０﹒９４％

騰訊控股（００７００） ５８６﹒００元 跌０﹒５１％

ＡＳＭ （００５２２） ８６﹒５０元 跌０﹒４０％

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒０８元 跌０﹒２０％

聯想集團 （００９９２） ５﹒４３元 跌０﹒１８％

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（ｕｌ）

