《盤後部署》港股續橫行逼近十天線，宜先觀望大市能否守住支持位

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股續偏軟，Ａ場雖略有升勢，惟恆指今日走勢偏軟，低
開８３點報２６４６０點後更曾低見２６３１１點全日低位，隨後大市跌幅收窄，於２６３００
至２６４００點間徘徊，半日收報２６３９４點。而午後港股續早段表現於２６４００點水平橫
行，最終港股收報２６３５６點，跌１８７點或跌０﹒７１％，主板成交１３１９﹒３７億元。
國企指數報１０５５５點，跌８４點或跌０﹒８０％。恆生科技指數報７９０３點，跌６８點或
跌０﹒８６％。
Ａ股向好，上證綜合指數報３３６３點，升１５點或升０﹒４７％；深證成份指數報
１３７７７點，升１１９點或升０﹒８７％；全日兩市成交７７４３億元，按日減少５﹒８％。
重磅藍籌股個別發展，港交所（００３８８）升０﹒１１％，報３７０﹒４元；中移動
（００９４１）升０﹒１１％，報４７﹒１元；匯控（００００５）跌０﹒２６％，報３９﹒１
元；騰訊（００７００）跌２﹒７２％，報５７３元；友邦（０１２９９）跌１﹒８４％，報
８８﹒２元；建行（００９３９）跌１﹒３３％，報５﹒９５元。
＊彭博料至２０２５年，中國人均收入將超５６個國家＊
《彭博社》對國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據分析，指出中國的人均ＧＤＰ到２０２５年時
，將會達到２５３０７美元，而人均收入則將會超越５６個國家，躋身全球最富有國家首三分之
一。而本年受受新冠疫情影響，ＩＭＦ預計全球最大的５０個經濟體中，只有包括中國在內的４
個能夠達至人均ＧＤＰ增長。
據貝恩公司報告指，由於中國富裕消費者增加在國內消費，帶動中國奢侈品至２０２５年時
，有望成為全球最大市場，佔全球奢侈品消費額近５０％。該公司料今年全球個人奢侈品市場將
出現自２００９年全球金融危機危機以來首次萎縮。匯率不變情況下，銷售額或將降低２３％至
２１７０億歐元。
中國將成為今年唯一增長的市場，全年銷售額預計將飆升４５％，達到４４０億歐元，佔全
球個人奢侈品銷售總額的逾２０％。
＊港股橫行守十天線，料恆指下周續要回軟＊
參考港股近日表現，自１１月初漲升２６５００點後出現橫行情況，相信大市於此位置先作
整固，市場亦是憧憬疫苗消息帶動經濟復甦，使市場繼續走上。不過今日大市多次逼近十天線約
２６２２８點位置，加上近日成交額逐日減少，顯示資金入市態度審慎，明天能否守住該位將成
為關鍵。投資者需要留意大市近日對外圍消息較敏感，建議未入市者可再觀望一段時間，持貨者
亦應採取較謹慎態度，料下周初大市將續下試十天線甚至更低水平，如失守十天線，相信下一個
較大的支持位是２０天線約２５５０７點。（ｊｃ）
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