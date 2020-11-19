【新冠肺炎】輝瑞稱疫苗有效性達９５％，料下月中獲緊急使用授權

《經濟通通訊社１９日專訊》美國藥廠輝瑞周三（１８日）表示，旗下新冠肺炎疫苗

ＢＮＴ１６２ｂ２試驗最終結果顯示成功率高達９５％。

合作伙伴ＢｉｏＮＴｅｃｈ行政總裁Ｕｇｕｒ Ｓａｈｉｎ則表示，歐美監管機構可能最快

在下月中批准疫苗，而美國食藥局則可能在下月批准緊急授權使用。

輝瑞引述數據指，在逾４﹒３萬名志願者參與的試驗當中，共有１７０宗確診病例，其中只

有８名患者注射了疫苗，而非安慰劑，這意味疫苗有效率達９５％，而在出現嚴重症狀的１０人

當中，只有１人已經接種疫苗。

輝瑞預計美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）疫苗顧問委員會將在下月舉行的一次公開會議，審

查並討論上述數據。而據知情人士透露，委員會暫定於下月８至１０日開會討論疫苗。

輝瑞又指疫苗在不同年齡和種族群體中的效果一致，表明免疫接種可以在世界各地普及，另

外疫苗對６５歲以上的長者有效性超過９４％。

至於副作用，輝瑞表明副作用大多為輕度至中度，而且很快就會消失。唯一影響超過２％接

種者的嚴重不良反應是疲勞，在第二次注射後影響３﹒７％接種者。

輝瑞重申預計今年將生產多達５０００萬劑疫苗，足以保護２５００萬人，而明年將生產最

多１３億劑疫苗。



＊美國衛生部長：疫苗或將在數周內獲批＊



美國衛生與公共服務部長阿札爾周三在新聞發布會上表示，輝瑞和Ｍｏｄｅｒｎａ研發的候

選疫苗可能在數周內在美國獲批並配發。

阿札爾又指Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗可能在輝瑞收到緊急授權使用後的７至１０日內獲批，而各

州已準備在２４小時內開始分發，強調複雜的冷藏要求不會阻礙民眾接種。

世界衛生組織首席應急專家萊恩則表示，最少需要４至６個月的時間才能在全球大規模接種

疫苗。（ａｌ）

