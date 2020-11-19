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19/11/2020 18:01

《台股攻略－馮偉明》台股跌５０點，聯發科逆市走強

　　《台股攻略》台股加權指數今日（１９日）收１３７２２﹒４３點，跌５０﹒８６點，成交
金額為新台幣２０５７﹒８２億元。
　　電子三雄今日同步走弱，台積電收在今日最低位新台幣４９０元，跌幅１﹒４％；大立光尾
市不敵沽壓，收新台幣３５４５元，跌新台幣５元；鴻海則跌０﹒３６％。聯發科逆市走強，收
新台幣７３３元，升０﹒６８％。傳統產業股各自發展，疫苗研發傳出好消息，刺激觀光類股指
數大升１﹒３３％，表現最強；百貨類股亦有不錯表現。外圍方面，比特幣衝破１８０００美元
大關，相關股份走強，青雲及麗臺漲停，威盛及撼訊亦有好表現。
　　台股經過一輪急升後，今日出現輕微回吐，屬正常現象。在熱錢推動下，預料短線仍持續向
好；待沽壓消化後，相信仍有力再上。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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