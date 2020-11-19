《窩輪豪情－梁業豪》等待短期調整

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、必

需性消費業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為俄鋁（００４８６）、農夫山泉（０９６３３）與中國財險（０２３２８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、瑞聲科技（０２０１８）與中國海外（００６８８）

。

今早（１９日）港股略為低開，恆生指數曾低見２６３１２，但低位見有不俗的支持。恆指

期貨自高見２６６４４後，走勢變得反覆向淡，呈現「一浪低於一浪」的向淡局勢。前跌浪底

２６４１８成為了新即市阻力位，淡友大戶已將即市重要防線下壓至２６５７４。小時圖形勢現

屬向淡，ＳＡＲ仍待出現極點低位。總括而言，當前港股好淡雙方仍在進行拉鋸戰，大市的上升

動力已較前減弱；只要有新利淡消息配合，不難正式展開短期調整，回試日線圖保歷加通道中軸

支持。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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