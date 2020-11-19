《談國論企－黎偉成》零售１０月份三連升幾全面增銷

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年月１０月份同比續保上升之態，連同８

及７月份形成三連升的同時，限額以上單位商口品零售的項目幾乎全面增銷，顯新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情受嚴控的全面復工復產復商復市達預期良效，可見挺企業、保就業、穩收

入的政策使居民受惠不淺。特別是實物商品網上零售續快速增長，足見中國５Ｇ商用化使社會發

展模式有重大革新，國民經濟正基本恢復穩中有進的發展佳態。



＊保就業穩收入促內需有利經濟穩進＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年１０月份所達３

﹒８５７６萬億元同比增長４﹒３％，相對於９月份３﹒３５７１萬億元，增３﹒３％，和８月

份３﹒３５７１萬億元所升的０﹒５％，不僅成為三連升，更逐月略為擴大升幅，和止住年內７

年連跌之況，使１－１０月份累計３１﹒１９萬億元同比減少５﹒９％，比１－９月份

２７﹒３３２４萬億元的減幅７﹒２％少減１﹒３個百分點，遠優於１－２月份受惡疫困擾而大

減２０﹒５％的表現，可見居民的消費行為和意欲，受惠於復工復產復商復市取得良性和正面的

成效。

社會消費品零售的幾乎所有主要商品項目，都有所增長或改善，特別是（一）貴價甚至奢侈

品等類別的商品銷情普見明顯好轉，其中（Ｉ）化妝品類於１０月份達２８１億元同比增長

１８﹒３％，與９月份２９６億元增１３﹒７％和８月份２８４億元升１９％，均高於７月份

２３０億元所增９﹒２％，而低於６月份３２６億元所增２０﹒５％，屬雙位數的高增長態勢，

並成為２０２０年前１０個月增長最快的第三個月份，遂使１－１０月份累計２，５６９億元所

增５﹒９％，較１－９月份２２９３億元的４﹒５％升幅擴大１﹒４人固百分點，並扭轉１－６

月份累計１４７７億元同比跌幅０﹒２％之況，而１－２月份更減１４﹒１％。

需要指出者，為化妝品是屬於買後可使用凡兩、三個月的商品，故近期的情況可以反映出居

民的收入和生活開始回穩，上班及外出活動回復頻仍，願意花點錢扮靚靚。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類，於１０月份的零售額２２２億元同比增長１６﹒７％，連同

９月份２２２億元增１３﹒７％、８月份２３５億元增１５﹒３％和７月份１７９億元升

７﹒５％，成四連升，止住而６月份１９３億元減６﹒８％，使１－１０月份累計１８３４億元

的９﹒８％減幅，較１－９月份１６１２億元的１２﹒５％少減２﹒７個百分點。金價處升後高

位，大媽仍然樂此不疲地買金，屬相對良性消費投資啟示。

更重要的是（ＩＩＩ）汽車，銷售額於２０２０年１０月份達３７０８億元同比增長１２％

，連同９月份３８６６億元增１１﹒２％、８月份３４１３億元增１１﹒３％和７月份３３６８

億元增１２﹒３％，亦屬四連升，使１－１０月份累計３﹒０４７７萬億元的同比減幅收窄

１﹒８個百分點至４﹒５％。此因惡疫基本受控好幾個月，居民生活逐步回復常態，抑壓多時的

換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

凡此，可見居民對貴價甚至奢侈品等類別的商品需求轉殷，佳象也。

再看（二）民生所需的零售銷售項目，亦幾乎全面增銷，如（１）糧油、食品類零售銷售於

１０月份達１２９１億元的同比增長８﹒８％，比９月份１３８９億元所增７﹒８％高整整１個

百分點，而１－９月份累計１﹒２４２２萬億元增１０﹒４％，與疫情最惡劣時期的１－２月份

所升的９﹒７％有改善；以及（２）日用品於１０月份達５６６億元同比增長１１﹒７％，比９

月份５９７億元增１０﹒７％多增亦整整１個百分點，使１－１０月份累計５１４６億元增幅提

升０﹒６個百分點至６﹒８％，皆意味居民對日常生活所需特別是食用的物資需求，在任何時期

都相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在惡疫之境，還是堅持讓民生所需的物資，保持相對

充足的供應，惠民者也。

至於（三）餐飲業的於１０月份的銷售情況，更是２０２０年以來首見之跌轉升，是月所額

度４３７２億元即使僅升０﹒８％，已扭轉９月份３７１５億元減２﹒９％之況，而之前日的好

幾個月則逐月收窄跌幅。此乃佳象，因為居民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留

在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



更重要的，是（四）網上零售保持快速發展。全國網上零售額於２０２０年１－１０月份累

計達９﹒１２７５萬億元同比增１０﹒９％，高於１－９月份略逾８萬億元的９﹒７％升幅，為

年內首見之雙位數上升，特別是實物商品網上零售於前１０個月累計７﹒５６１９萬億元同比增

１６％，較９個月６﹒６４７７萬億元所增１５﹒３％多增０﹒７個百分點，屬穩定高增長，於

整體社會消費品零售總額所佔比２４﹒２％，即約四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居

民認同、接受和使用，乃相當良好的社會消費品零售銷售的發展趨勢。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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