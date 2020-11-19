《中資異動》國內重啟汽車下鄉擴車消費，東風及廣汽齊開漲約３％

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李克強昨日（１８日）主持召開國務院常務會議，

要求按時間表抓緊做好區域全面經濟夥伴關係協定落地實施國內相關工作；部署提振大宗消費重

點消費和促進釋放農村消費潛力；會議指出，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重

點消費，更大釋放農村消費潛力。

而東風集團（００４８９）在更新Ａ股招股書中披露，今年首９個月盈利７８﹒２６億元人

民幣，按年下跌３４﹒４２％；營業總收入８０３﹒２億元人幣，按年升１０﹒１５％。東風現

升３﹒３７％，報８﹒５８元，成交約１０２萬股，涉資８７５萬元；以現價計，該股暫連升４

日，累計升幅１２﹒４５％。受消息刺激，汽車股普遍高開。廣汽集團（０２２３８）升２﹒６

％，報８﹒２８元；吉利汽車（００１７５）升０﹒８９％，報２２﹒７５元。



現時，恆生指數報２６４６０點，跌８３點或跌０﹒３２％，主板成交６４﹒９３億元。國

企指數報１０５９１點，跌４８點或跌０﹒４５％。恆生科技指數報７９４６點，跌２５點或跌

０﹒３３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東風集團（００４８９） ８﹒５８元 升３﹒３７％

吉利汽車（００１７５） ２２﹒７５元 升０﹒８９％

華晨中國（０１１１４） ７﹒０７元 升１﹒００％

比亞迪 （０１２１１） １７７﹒１０元 升０﹒３４％

北京汽車（０１９５８） ３﹒２４元 升１﹒２５％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒２８元 升２﹒６０％

長城汽車（０２３３３） １３﹒７８元 升１﹒１７％

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（ｋｓ）

