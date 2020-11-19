《午市前瞻》市場逐漸消化疫苗利好消息，港股或試穿十天線

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股三大指數續偏軟，Ａ場則略有升勢，而港股金融股今

早仍受市場青睞，可惜恆指開市仍偏軟，低開８３點報２６４６０點後更下跌低見半日低位２６

３１１點，才有支持令跌幅收窄，惟上揚動力有限，大市早段於２６３００至２６４００點期間

徘徊，最終半日收報２６３９４點，跌１５０點或跌０﹒５７％，主板成交７００﹒６１億元。

國企指數報１０５６６點，跌７３點或跌０﹒６９％。恆生科技指數報７８９２點，跌８０點或

跌１﹒０１％。

Ａ股向好，上證綜合指數報３３５１點，升３﹒７９點或升０﹒１１％，成交１９６４﹒６

４億元人民幣；深證成份指數報１３７４２點，升８４﹒６５點或升０﹒６２％，成交２７５５

﹒３２億元人民幣。

重磅藍籌股則個別發展，騰訊（００７００）軟１﹒１％，報５８２﹒５元；邦保（０１２

９９）跌１﹒３４％，報８８﹒６５元；建行（００９３９）軟１﹒６６％，報５﹒９３元；而

匯豐（００００５）升０﹒６４％，報３９﹒４５元；港交所（００３８８）升０﹒１１％，報

３７０﹒４元；中移動（００９４１）升０﹒８５％，報４７﹒４５元。



＊中國加大內需戰略力度，九毛九領跑升逾６％＊



中國實施擴大內需戰略，促進消費和釋放農村消費力。內需股今早個別發展。九毛九（０９

９２２）升６﹒０４％，報１８﹒６元；海底撈（０６８６２）升３﹒２３％，報５７﹒６元；

維達國際（０３３３１）揚升３﹒０３％，報２２﹒１元；頤海國際（０１５７９）升２﹒２１

％，報９７﹒３元；呷哺呷哺（００５２０）走上１﹒１２％，報１６﹒２８元；周黑鴨（０１

４５８）升０﹒３９％，報７﹒７４元。

中國交易商協會指發現海通證券（０６８３７）及子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券

提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。中資券

商股受累偏軟，海通證券軟５﹒４３％，報６﹒４５元；中信証券（０６０３０）挫１﹒６２％

，報１６﹒９８元；中金公司（０３９０８）走低１﹒５３％，報１８元；中國銀河（０６８８

１）跌１﹒６２％，報４﹒８６元。

資金輪動大市今早續由金融股領跑，新經濟股ＡＴＭＸＪ偏軟。美團（０３６９０）跌２﹒

６７％，報２９２元；京東（０９６１８）跌２﹒１８％，報３３２﹒６元；阿里巴巴（０９９

８８）跌１﹒１２％，報２４７﹒２元；騰訊（００７００）走低１﹒１％，報５８２﹒５元，

惟小米（０１８１０）可揚１﹒０４％，報２４﹒２５元。



＊傳國泰計劃停辦７航線，惟今早揚逾４％＊



國泰繼早前停運港龍航空、大幅裁員及減薪後，《南華早報》引述公司內部備忘錄稱，國泰

計劃停辦７條航線，消息帶動航空今早表現偏軟。國泰航空（００２９３）升４﹒２７％，報７

﹒３２元；東航（００６７０）走上１﹒１３％，報３﹒５９元；首都機場（００６９４）軟２

﹒０４％，報６﹒２３元；南航（０１０５５）升０﹒８２％，報４﹒９１元；美蘭空港（００

３５７）跌１﹒８６％，報３１﹒７元；國航（００７５３）揚升２﹒３８％，報６﹒４５元。

加拿大國會通過無約束力的議案，促請總理杜魯多政府對中國實施更嚴格措施，包括禁止華

為參與５Ｇ建網工作，帶動相關股份偏軟，比亞迪電子（００２８５）跌０﹒１４％，報３５﹒

３５元；中國軟件國際（００３５４）挫１﹒２３％，報７﹒２３元；瑞聲（０２０１８）跌１

﹒４１％，報４２﹒０５元；舜宇（０２３８２）軟２﹒４７％，報１５８元。

光伏股今早有資金追捧普遍向好，惟其後升幅有所收窄，而光伏股早段表現個別發展，協鑫

新能源（００４５１）揚升３﹒８８％，報０﹒１３４元；北京能源國際（００６８６）升３﹒

９１％，報０﹒２３９元；保利協鑫能源（０３８００）升６﹒２５％，報０﹒５１元；信義香

港（０８３２８）走上１﹒５％，報２﹒０３元。而新特能源（０１７９９）跌５﹒９８％，報

５﹒８２元；陽光能源（００７５７）軟３﹒３６％，報０﹒２３元。



＊葉尚志：投資者獲利離場，吉利料下試２０元＊



美國輝瑞藥廠公布有份研發的疫苗，最快１２月可獲美國及歐洲監管機構緊急授權使用，但

多國新冠肺炎疫情持續惡化，港股早市仍然向下，第一上海證劵策略師葉尚志對《經濟通通訊社

》表示，市場已逐漸消化疫苗利好消息，昨日港股雖錄收揚，但成交減少，反映上升動力已下降

，預期恆指或跌穿十天線。美國財政方案及內地企業違約問題，大市調整幅度可能加深，或穿２

６０００點，甚至下試二百五十天線，即２５４００點附近。

國務院總理李克強稱要提振大宗消費，釋放農村消費潛力。葉尚志稱預期內地汽車銷售穩定

增長，現時是傳統汽車和新能源汽車交替的時間，雖然今次相關政策或有利傳統汽車消費，但投

資者宜留意相關議題。藍籌股吉利（００１７５）近日利好消息多，但相信有部份投資者獲利離

場，料其股價先下試２０元位置。（ｊｃ、ｎｓ）

