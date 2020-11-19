《美元走勢－羅明立》華府短期難推新刺激，市場偏好非美貨幣

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒９３ １０３﹒７１ １０３﹒８６

歐元╱美元 １﹒１８５１ １﹒１８３１ １﹒１８５０

英鎊╱美元 １﹒３２７１ １﹒３２２３ １﹒３２３９

美元╱瑞郎 ０﹒９１２３ ０﹒９１０４ ０﹒９１０６

美元╱港元 ７﹒７５２８ ７﹒７５１２ ７﹒７５２２

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《美元走勢》英國１０月消費物價指數ＣＰＩ按年上升０﹒７％，高於市場預期的０﹒６％

，較前值上升０﹒２個百分點。若按月計算，ＣＰＩ為持平，略高於市場預期的負０﹒１％，前

值為上升０﹒４％。當地通脹略見回升，主要受食品及服裝成本上升所帶動。不過，目前整體通

脹仍不及英倫銀行早前所設定的２％目標的一半。跟歐盟談判仍在進行中，有消息指下周初或可

達成基本協議，英鎊曾經升至１﹒３３以上，但其後回軟。疫情對經濟的影響仍大，只宜低買。

加拿大１０月消費物價指數ＣＰＩ按年上升０﹒７％，高於市場預期的０﹒４％，前值為上

升０﹒５％。若按月計算，ＣＰＩ為上升０﹒４％，扭轉前值負０﹒１％的跌勢，市場原先預期

為增加０﹒２％。期內，核心ＣＰＩ按年增加１﹒６％，高於市場預期的１﹒５％，前值為增長

１﹒５％。加拿大通脹回升主要受食品價格上漲所帶動。不過，由於利率下調，使抵押貸款利息

成本下降，成為拖累通脹表現的因素。

各國通脹仍然在低於目標水準，反映央行仍有條件繼續推行貨幣政策。由於美國政治問題而

令到美國短期內不推出新的經濟刺激措施，市場會偏好非美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９２０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２１３ １﹒３３５０ １﹒３１７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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