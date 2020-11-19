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19/11/2020 15:21

《美元走勢－羅明立》華府短期難推新刺激，市場偏好非美貨幣

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒９３　　　１０３﹒７１　　　１０３﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５１　　　１﹒１８３１　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２７１　　　１﹒３２２３　　　１﹒３２３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２３　　　０﹒９１０４　　　０﹒９１０６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２８　　　７﹒７５１２　　　７﹒７５２２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國１０月消費物價指數ＣＰＩ按年上升０﹒７％，高於市場預期的０﹒６％
，較前值上升０﹒２個百分點。若按月計算，ＣＰＩ為持平，略高於市場預期的負０﹒１％，前
值為上升０﹒４％。當地通脹略見回升，主要受食品及服裝成本上升所帶動。不過，目前整體通
脹仍不及英倫銀行早前所設定的２％目標的一半。跟歐盟談判仍在進行中，有消息指下周初或可
達成基本協議，英鎊曾經升至１﹒３３以上，但其後回軟。疫情對經濟的影響仍大，只宜低買。
　　加拿大１０月消費物價指數ＣＰＩ按年上升０﹒７％，高於市場預期的０﹒４％，前值為上
升０﹒５％。若按月計算，ＣＰＩ為上升０﹒４％，扭轉前值負０﹒１％的跌勢，市場原先預期
為增加０﹒２％。期內，核心ＣＰＩ按年增加１﹒６％，高於市場預期的１﹒５％，前值為增長
１﹒５％。加拿大通脹回升主要受食品價格上漲所帶動。不過，由於利率下調，使抵押貸款利息
成本下降，成為拖累通脹表現的因素。
　　各國通脹仍然在低於目標水準，反映央行仍有條件繼續推行貨幣政策。由於美國政治問題而
令到美國短期內不推出新的經濟刺激措施，市場會偏好非美貨幣。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１９２０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２１３　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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