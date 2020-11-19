《新股上市》報道指恒大物業擬下周招股，集資最多２３４億

《經濟通通訊社１９日專訊》中國恆大（０３３３３）分拆的物管股恆大物業料最快於下周

招股。《信報》報道，保薦人之一的農銀國際給予恆大物業的估值介乎１２９２﹒５億元至１６

９３﹒４億元人民幣（約１５２５億至１９９８億港元），相等於明年預測市盈率３３﹒４倍至

４３﹒８倍，貴絕同業。

恆大物業暫定於下周一至周四（２３日至２６日）公開招股，１２月２日上市，集資額料介

乎２０億至３０億美元（約１５６億至２３４億港元）。（ｈｌ）

