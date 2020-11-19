旺旺中期純利升２１％至近２０億人幣，中期息０﹒６５美仙

《經濟通通訊社１９日專訊》中國旺旺（００１５１）公布，截至今年９月３０日止六個月

中期業績，純利按年升２０﹒９％至１９﹒５２億元（人民幣．下同），每股盈利１５﹒７５分

，派中期息０﹒６５美仙。

期內，收益按年升１０﹒７％至１０２﹒９９億元，毛利按年升９﹒０９％至４９﹒６４億

元。（ｈｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

