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19/11/2020 12:08

旺旺中期純利升２１％至近２０億人幣，中期息０﹒６５美仙

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國旺旺（００１５１）公布，截至今年９月３０日止六個月
中期業績，純利按年升２０﹒９％至１９﹒５２億元（人民幣．下同），每股盈利１５﹒７５分
，派中期息０﹒６５美仙。
　　期內，收益按年升１０﹒７％至１０２﹒９９億元，毛利按年升９﹒０９％至４９﹒６４億
元。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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