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19/11/2020 12:21

莎莎（００１７８）中期虧損擴大至２﹒４億元，不派中期息

　　《經濟通通訊社１９日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年９月底止半年虧蝕擴大至
２﹒４２億元，去年同期蝕３６５３萬元；其中持續經營業務蝕２﹒４８億元，去年錄虧損
２３７９萬元。期內每股虧蝕７﹒８仙，持續經營業務每股虧蝕８仙，不派中期息。
　　期內，營業額１２﹒８６億元，按年跌６２﹒１１％；毛利４﹒１９億元，按年跌
６７﹒３％。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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