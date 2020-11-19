莎莎（００１７８）中期虧損擴大至２﹒４億元，不派中期息

《經濟通通訊社１９日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年９月底止半年虧蝕擴大至

２﹒４２億元，去年同期蝕３６５３萬元；其中持續經營業務蝕２﹒４８億元，去年錄虧損

２３７９萬元。期內每股虧蝕７﹒８仙，持續經營業務每股虧蝕８仙，不派中期息。

期內，營業額１２﹒８６億元，按年跌６２﹒１１％；毛利４﹒１９億元，按年跌

６７﹒３％。（ｈｏ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

