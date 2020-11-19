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19/11/2020 14:22

《本港經濟》林鄭：京港合作在服務、創科及一帶一路方面均有亮點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席第２３屆「北京﹒香港經濟合作研
討洽談會」開幕式致辭時表示，京港在多個範疇已開展合作，而今年洽談會有三個亮點，涵蓋服
務、創科及「一帶一路」，香港在京港合作過程中既是「貢獻者」，也是「受惠者」，本港會繼
續善用這個平台，增加兩地合作的深度和廣度，共謀發展，共創繁榮。

＊北京實際利用港資逾千億美元＊

　　林鄭表示，香港與北京兩地淵源深厚，港商在北京累計設立了約１﹒７萬家企業，實際利用
港資超過１０００億美元；香港同時也是北京企業「走出去」和拓展海外市場的首選平台，北京
在香港累計直接投資超過３６０億美元，也有不少企業在香港上市融資。
　　林鄭注意到今年的洽談會有三個亮點，首先是服務業方面，北京和香港的經濟均以服務業為
主，分別佔兩地本地生產總值約８４％和９３％，她相信香港的專業人才必定能在北京市擴大服
務業開放的過程中，發揮優勢，協助北京以至整個京津冀地區，發展高端服務業，引進更多優質
的企業。

＊共拓「一帶一路」第三方市場＊

　　第二個亮點是創科方面，林鄭表示喜見中關村正協助在京的香港青年在「創新」及「創業」
兩方面發展，有不少香港青年創業者在中關村科技園區註冊營運，相信香港未來也能借助北京雄
厚的科創力量，加強科技人才的交流，發揮優勢互補。
　　第三個亮點是攜手共建「一帶一路」。香港利用「一國兩制」的優勢，在金融、貿易、專業
服務等範疇，發揮作為「一帶一路」建設的首選平台和重要節點的功能，京港兩地企業可以在金
融、法律、會計和風險管理等領域加強合作，共同開拓「一帶一路」第三方市場。
　　她續指，除了以上三個亮點外，今年的「京港洽談會」也致力深化京港兩地在城市治理和公
共服務領域，以及文化創新領域上的合作。此外，在防疫抗疫、食品藥品安全與醫療衞生等方面
，京港也是在不斷加強合作。這些都充分反映兩地廣闊的合作空間。（ｃｌ）

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