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19/11/2020 19:05

《再戰明天》里奇蒙儲行總裁參加會議，歐元區公布消費者信心指數

　　《經濟通通訊社１９日專訊》明日（２０日）里奇蒙儲行總裁巴爾金參加會議，歐元區公布
１１月消費者信心指數。

＊里奇蒙儲行總裁巴爾金參加會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金和
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加一個有關經濟的線上會議。１０：３０ｐｍ，達拉斯聯
邦儲備銀行總裁柯普朗參加一個有關能源與經濟的線上會議問答環節。
　　５：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加年度在線金融論壇「經濟和金融展望」的小組
討論。４：１５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在法蘭克福歐洲銀行大會發表講話。

＊歐元區公布１１月消費者信心指數＊

　　在數據方面，明日，巴西股市假期休市。
　在數據方面，明晨１２：００ａｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由
１３降至１１。
　　明午４：３０ｐｍ，香港公布１０月綜合消費物價指數，年率跌幅料由２﹒２％收窄至
１﹒８％。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布９月零售銷售，月率料由０﹒４％降至０﹒２％。
１１：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者信心指數，料由負１５﹒５轉差至負１８。

＊東方報業和電訊數碼派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：東方報業集團（０００１８）、添利（０００９３）、
華信地產財務（００２５２）和電訊數碼控股（０６０３３）等。（ｈｏ）

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