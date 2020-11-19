《小傳日記》疫情甚艱難，連升又斷纜；魚缸現整固，科網仍捱沽

《小傳日記》隔晚美股兩連跌，雖然呢排疫苗有進展，但孖屐仍然好擔心疫情惡化。又係嘅

，花旗國確診人數已經突破１１５０萬，死亡人數突破咗２５萬，歐洲又開始爆第四波疫情，亞

洲魚缸今早低走，而香江魚缸低開８３點報２６４６０點後，仲一度跪低去到２６３１１點，離

十天線（約２６２２８）都係８０點左右，之後本地錢莊同磚頭佬發力，先令跌幅收窄，但係早

市ＡＴＭＸＪ仍然唔掂。午後有恆隆小米同創科夾上撐市，最終魚缸收報２６３５６，跌１８７

點或跌近１巴仙，主板成交１３１９﹒３７億銀。國企指數報１０５５５，跌８４點或跌近１巴

仙。科指報７９０３點，走低６８點或近１巴仙。

Ａ場兩市齊揚，上證綜指報３３６３點，升１５點或升近半巴仙，深證成指報１３７７７點

，漲１１９點或漲近１巴仙，全日兩市成交７７４３億銀人仔，按日少近６巴仙。

大隻藍戰士方面，神州移動（００９４１）今日終於上返一格，報４７﹒１銀；大象（００

００５）盤中最高上到３９﹒８銀，為四個月高位，收市走低兩格，報３９﹒１銀；生發發（０

０３８８）走高兩格，報３７０﹒４銀；ＱＱ（００７００）全日唔見近３巴仙，報５７３銀，

係今日表現最曳藍戰士；ＡＩＡ（０１２９９）跣腳近２巴仙，報８８﹒２銀；建行（００９３

９）腳軟逾１巴仙，報５﹒９５銀。



＊科指股走弱金蝶股價削，網購股下挫京東阿里墮＊



自從有疫苗消息之後，科技股就連番下挫，好似金蝶（００２６８）咁，有三間大行唱好，

但股價依然慘慘豬，今日跌近半成，報２５﹒４銀，仲做埋最差科指；恆騰網絡（００１３６）

跌逾３巴仙，報０﹒３０５元；舜宇光學（０２３８２）挫近３巴仙，報１５７﹒８銀；鴻騰精

密（０６０８８）跌２逾巴仙，報２﹒８５銀；瑞聲科技（０２０１８）回吐逾１巴仙，報４２

﹒１銀。

雖然「雙十一」銷售額有唔錯表現，不過早前個反壟斷監管威力太大，搞到網購平台繼續潛

水，京東集團（０９６１８）回吐逾２巴仙，報３３２﹒２銀；阿里巴巴（０９９８８）潛近２

巴仙，報２４５﹒２銀。另外，美團（０３６９０）跪低２巴仙，報２９４銀；金山軟件（０３

８８８）跌逾２巴仙，報４１銀；貓眼娛樂（０１８９６）挫逾１巴仙，報１３﹒０２銀。而小

米（０１８１０）收市彈高５巴仙，報２５﹒２銀，係今日最叻藍戰士。



＊總理開口撐車佬升勢返，多啲出街食餐飲佬積極＊



國務院總理李克強噚日（１８日）主持召開國務院常務會議，部署提振大宗消費重點消費促

進釋放農村消費潛力，車佬普遍都飛高高，吉利（００１７５）升近半巴仙，報２２﹒６５銀；

長汽（０２３３３）漲近２巴仙，報１３﹒８８銀；美東汽車（０１２６８）跳高逾４巴仙，報

３１﹒６５銀；廣汽（０２２３８）飆近一成，報８﹒８７銀；永達汽車（０３６６９）踢高近

７巴仙，報１１﹒７６銀。

既然話要堅定實施擴大內需戰略，當然要提振餐飲消費，完善餐飲服務標準，支持以市場化

方式推介優質特色飲食。九毛九（０９９２２）跳高近６巴仙，報１８﹒５４銀；百勝中國（０

９９８７）抽高逾３巴仙，報４７１﹒６銀；海底撈（０６８６２）走高近３巴仙，報５７﹒３

銀；頤海國際（０１５７９）起哄升近２巴仙，報９７﹒０５銀。



＊富瑞齊唱好國泰飛高高，旺旺績後醒維他奶戰兢＊



富瑞發表研究報告指，國泰航空（００２９３）將受惠於明年全球疫苗開發，業務需求及收

益將有所反彈，今日飆近半成，報７﹒３６銀；東航（００６７０）無升跌，報３﹒５５銀；中

國國航（００７５３）抽高逾１巴仙，報６﹒３８銀；首都機場（００６９４）碌低逾１巴仙，

報６﹒２７銀；南航（０１０５５）微升近半巴仙，報４﹒８９銀。

維他奶（００３４５）同旺旺（００１５１）今日齊齊出截至今年９月底止中期業績，前者

純利按年多逾２６巴仙，毛利冇咗近６巴仙，毛利率同派息就上年一樣，全日沽盤較多，收跪逾

６巴仙，報２９﹒９５銀。旺旺純利就按年多咗近２１巴仙，收益多近１１巴仙，毛利都有９巴

仙升幅，輕輕派多咗中期息，隻佬績後錄得多單大手成交，收彈近５巴仙，報５﹒６７銀，成交

高逾５億銀。蒙牛（０２３１９）升３格，報４１﹒７銀；康師傅（００３２２）無咗逾１巴仙

，報１４﹒１２銀，請請！



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