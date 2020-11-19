《真知灼見－溫灼培》歐元結算貨幣地位超越美元

《真知灼見》周四（１９日）環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）公布了１０月份全球支

付貨幣排名。在今次排名榜中，歐元繼２０１３年７月以來再次超越了美元，成為全球最多人使

用的支付貨幣。在最新支付佔比數據中，歐元現為３７﹒８２％，較對上一個月上升１﹒５３％

。美元現時的佔比為３７﹒６４％屈居第二，較對上一個月回落０﹒８１％。至於第三及第四位

的英鎊及日圓，其佔比則分別為６﹒９２％及３﹒５９％。人民幣繼續保持在第五位，但佔比卻

回落至１﹒６６％，較９月的１﹒９７％略低。



當全球也開始多用歐元作支付，這將引申出一個甚麼情況呢？為使大家容易理解，讓筆者打

個比喻。在香港，由於一般消費均以港元支付。為方便應付日常開支，在我們的錢包內通常只擺

放港元。而在我們的銀行戶口內也會存放一定的港元以應對日常開支。同一道理，假如國際上大

家也多用了歐元作支付，各國的儲備中便難免要多存放歐元。當大家也開始減持美元儲備增加歐

元儲備，美元的領導地位便會動搖，美元便存在下跌壓力。而正是因為未來筆者估計歐元受用程

度有機會超越美元，這是筆者一直看淡美元長遠大方向的其中主因。



反觀人民幣，確實從１０月份的數字中顯示，人民幣在ＳＷＩＦＴ這個體制上的佔比不單只

少，其１０月數字還較９月有所回落。但人民幣對美元的挑戰根本並不在這個領域上，而是在電

子化貨幣的層面上。現看美國如何拆解。中國已經與東盟等其餘１４國簽署了《區域全面經濟夥

伴關系協定》（ＲＣＥＰ）。中國作為區內龍頭，假使電子化人民幣能於短期內推出，又被接納

成為ＲＣＥＰ內的主要交易貨幣，這對美元領導地位將是另一大挑戰。由於現在美國共和民主兩

黨仍處於內鬥，往後還要處理疫情，令人質疑美國還可有空閑應對來自中國的挑戰。作為投資者

，下一步我們要注視，是透過ＲＣＥＰ的成立，中國的貿易會否壯大，及透過ＲＣＥＰ人民幣的

國際化進程會否加快。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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