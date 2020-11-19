《投資領域－譚家駿》中國廣泛復甦，疫情加快電商發展

《投資領域》新冠肺炎今年為全球經濟帶來極大衝擊，但不少地區經濟已經漸見起色，經濟

狀況自谷底回升，其中，隨著中國內地疫情受控，經濟已出現廣泛性復甦，不少經濟數據如工業

生產、固定資產投資及零售銷售等均已穩定地改善。

在中國的各個經濟領域之中，旅遊、休閒娛樂等今年顯然受到較大影響，相關公司的股價表

現明顯落後，但已經出現回升，至於出口方面，在美國、歐洲等地需求改善，以及不少公司將生

產放回中國內地後，出口依然維持強勁。

展望將來，我們預期中國內需持續復甦，經濟活動開始正常化及政策的支持可望繼續為經濟

帶來動力，惟外部環境的不明朗因素依然較大，因此，中國市場值得投資者特別關注，其中，中

國的電子商貿及線上服務行業是為數不多，在疫情困擾下仍能蓬勃發展的行業。



＊線上線下銷售榮辱互見＊



在今年的第一季度，中國的實體店零售商銷售大跌１９％，但同期線上銷售卻仍錄得６％增

長，有不少電商及線上服務公司在疫情高峰期間線上銷售大增，在疫情受控、封鎖措施放寬後，

線上銷售仍然能夠維持高位。

中國的線上消費市場愈趨龐大，主要推動力是來自中國的千禧世代，他們同樣是中國近年內

部消費的關鍵動力，每年貢獻高達６５％的消費增長。

中國的千禧世代不但年輕，而且教育程度高及擁有穩定工作，意味著他們有較大的可支配收

入，尤其是那些仍然與家人同住且沒有家庭負擔的一群，消費能力更大，亦更加傾向線上消費而

非通過傳統渠道，千禧世代的偏好及行對中國科技行業而言是極大的增長助力。

值得留意的是，除了千禧世代之外，在疫情高峰期間線上服務還增加了新的消費群體，更年

長的一批人亦轉移到線上購買包括食物、健康護理及其他家居必需品，所以在疫情封鎖措施實施

期間，在沒有太多替代選項的情況下，中國的電商滲透率由疫情前的２６％，增加至今年上半年

的３０％。

以中國其中一間科技龍頭為例，公司主攻外賣平台Ａｐｐ，平台本身就是一個綜合性的生態

圈，內裡包括有外賣、生鮮貨品、超市、藥物，以至餐飲、旅遊、電影及其他娛樂和交通預訂服

務。



＊科企受惠消費行為轉變＊



公司的強項既在線上（消費者），亦在線下（商戶），坐擁逾４﹒５億用戶及６００萬商戶

，為內地最大的本地服務電商平台，尤其在外賣上是絕對領導者，內地每３單外賣訂單就有２單

是用公司的Ａｐｐ，在本地酒店預訂中亦佔約４０％市場份額，到店用餐及旅遊服務更是主要的

盈利來源。

公司今年首季收入因疫情回落，但其後季度在經濟復甦的情況下急速反彈，加上疫情加快消

費者行為及生活習慣轉變，長遠增長能力相當強勁。

固然，部分投資者對中國科技企業亦有不少擔憂，例如是企業管治、透明度及高估值等問題

。

不過，我們認為這些問題已經較之前顯著改善，而且電商領域的行業領導者競爭優勢強大，

不但擁有強勁品牌，管理層更具有高水平的企業管治標準和長遠發展的心態，除了能受惠於電商

增長趨勢之外，更可以帶領公司適應快速變化的競爭環境，長遠而言持續穩定地增長。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

