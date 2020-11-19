《宏觀理財－冼健岷》跨境理財通，投資內地新機遇

《宏觀理財》早於今年６月底，中國人民銀行、香港金管局、澳門金管局已宣布，繼股票通

、債券通後，將在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」，打通區內投資經脈，讓區內居民跨境開設

投資專戶，購買合資格理財產品。

及至上月下旬，「跨境理財通」的細節逐步出爐，讓港澳居民到內地銀行開戶的「北向通」

，與讓大灣區居民到港澳銀行開戶的「南向通」，各設１５００億人民幣單邊總額度，個人額度

則為１００萬人民幣。



＊中國引領全球經濟復甦＊



隨著內地經濟正大幅反彈，「北向通」或成為投資者投資內地的新途徑。根據國家統計局數

字，前三季度國內生產總值７２﹒２８萬億美元，按年增長由負轉正，至０﹒７％；分季度計，

增速正不斷提升，從一季度的下跌６﹒８％，到二季度的增長３﹒２％，三季度更增長４﹒９％

。

事實上，國際貨幣基金（ＩＭＦ）上月發表的《世界經濟展望》便預測，中國今年將會是全

球唯一一個經濟錄得增長的主要經濟體，增速為１﹒９％，明年更達８﹒２％，成為推動全球經

濟復甦的引擎。彭博根據ＩＭＦ的預測推算，明年中國對全球經濟增長的貢獻率為２６﹒８％，

大幅拋離美國的１１﹒６％；到２０２５年，中國對全球經濟增長的貢獻率更會上升至

２７﹒７％，進一步拋離美國的１０﹒４％。



＊利投資者，利香港地位＊



其實，本地投資者現時也可透過「滬股通」及「深股通」，買賣在上海及深圳上市的合資格

Ａ股，亦可透過「債券通」買賣內地流通債券，甚至透過「基金互認」計劃，認購內地的認可基

金；不過，以上三種「互聯互通」皆是投資者通過本地金融機構進行買賣，「跨境理財通」則是

直接在內地銀行開戶。

除了更為直接，「跨境理財通」的另一好處，是為投資者提供更多的理財產品選擇。且看

「基金互認」計劃，目前只有５０隻內地認可基金可供選擇，當中還不包括黃金ＥＴＦ、上市型

開放式基金（ＬＯＦ）、封閉式基金、組合型基金（ＦＯＦ）、結構型基金、保證基金等類別。

雖然監管機構已表明，計劃實施初期，會先涵蓋中低風險、非複雜性理財產品，但相信產品種類

將會愈來愈多元化。

在個人投資者外，「跨境理財通」對香港也有莫大裨益，就是可鞏固其財富管理中心的地位

，因為隨著內地投資者希望將資產配置得更多元化，更國際化，可以預期「南向通」將十分受歡

迎。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

