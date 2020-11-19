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即市新聞

19/11/2020 14:37

《宏觀理財－冼健岷》跨境理財通，投資內地新機遇

　　《宏觀理財》早於今年６月底，中國人民銀行、香港金管局、澳門金管局已宣布，繼股票通
、債券通後，將在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」，打通區內投資經脈，讓區內居民跨境開設
投資專戶，購買合資格理財產品。
　　及至上月下旬，「跨境理財通」的細節逐步出爐，讓港澳居民到內地銀行開戶的「北向通」
，與讓大灣區居民到港澳銀行開戶的「南向通」，各設１５００億人民幣單邊總額度，個人額度
則為１００萬人民幣。

＊中國引領全球經濟復甦＊

　　隨著內地經濟正大幅反彈，「北向通」或成為投資者投資內地的新途徑。根據國家統計局數
字，前三季度國內生產總值７２﹒２８萬億美元，按年增長由負轉正，至０﹒７％；分季度計，
增速正不斷提升，從一季度的下跌６﹒８％，到二季度的增長３﹒２％，三季度更增長４﹒９％

　　事實上，國際貨幣基金（ＩＭＦ）上月發表的《世界經濟展望》便預測，中國今年將會是全
球唯一一個經濟錄得增長的主要經濟體，增速為１﹒９％，明年更達８﹒２％，成為推動全球經
濟復甦的引擎。彭博根據ＩＭＦ的預測推算，明年中國對全球經濟增長的貢獻率為２６﹒８％，
大幅拋離美國的１１﹒６％；到２０２５年，中國對全球經濟增長的貢獻率更會上升至
２７﹒７％，進一步拋離美國的１０﹒４％。

＊利投資者，利香港地位＊

　　其實，本地投資者現時也可透過「滬股通」及「深股通」，買賣在上海及深圳上市的合資格
Ａ股，亦可透過「債券通」買賣內地流通債券，甚至透過「基金互認」計劃，認購內地的認可基
金；不過，以上三種「互聯互通」皆是投資者通過本地金融機構進行買賣，「跨境理財通」則是
直接在內地銀行開戶。
　　除了更為直接，「跨境理財通」的另一好處，是為投資者提供更多的理財產品選擇。且看
「基金互認」計劃，目前只有５０隻內地認可基金可供選擇，當中還不包括黃金ＥＴＦ、上市型
開放式基金（ＬＯＦ）、封閉式基金、組合型基金（ＦＯＦ）、結構型基金、保證基金等類別。
雖然監管機構已表明，計劃實施初期，會先涵蓋中低風險、非複雜性理財產品，但相信產品種類
將會愈來愈多元化。
　　在個人投資者外，「跨境理財通」對香港也有莫大裨益，就是可鞏固其財富管理中心的地位
，因為隨著內地投資者希望將資產配置得更多元化，更國際化，可以預期「南向通」將十分受歡
迎。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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