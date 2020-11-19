《基金之道－龐寶林》金融科技爆發，推動貨幣革新

《基金之道》金融科技企業較為廣義的定義是金融服務創新企業運用科技手段使金融服務變

得更加有效率，使企業更快達到規模經濟﹒目前引領金融科技發展的國家主要是美國和中國，美

國金融科技市場也是正在引領整個環球金融科技市場走勢，但金融科技發展仍然處於早期階段，

目前大眾較為熟悉的金融科技的應用主要針對支付業務﹒但除了支付業務以外，大數據，人工智

能，網絡安全，區塊鏈，加密及數碼貨幣等都屬於金融科技領域﹒

雖然美國在金融科技領域處於領先地位，但中港市場在金融科技發展的趨勢中也起到了至關

重要的刺激作用﹒就目前現狀來看，中港市場金融科技行業被幾間巨頭佔據了相當大的市場份額

﹒如螞蟻集團，騰訊金融，一帳通，陸金所，京東數科等﹒尤其是２０１７，２０１８，

２０１９年三年年化複合增長率達３１﹒１％，淨利潤年複合增長率達到近５０％的陸金所也在

紐交所上市﹒專門為金融機構提供全方位科技方案的一帳通最初是平安保險下的子公司，雖然目

前它已經從平安體系中分拆上市，但仍與平安關係密切，這也為之提供了強大的支持與保障﹒香

港市場的ｅＩＤ，金管局貿易聯動平台，積金局的積金易（ｅＭＰＦ）等都有金融一帳通的身影

﹒隨著中港市場對金融科技的需求越來越大，加上越來越多的金融機構加大了對金融科技的投資

，金融科技領域企業發展會越來越多元化﹒

在金融科技不斷地發展中也催化了貨幣的革新，其中以數碼貨幣和加密貨幣為典型的代表﹒

數碼貨幣是一種以數碼形勢呈現的，承擔了實體貨幣功能的，能夠支持即時交易且不受地域限制

的貨幣﹒廣義來看如利用眾多支付軟件來實現轉帳的支複方式也可以算在數碼貨幣的範疇中。但

狹義來看數碼貨幣應該是要具備國家央行發行的具有法定地位才屬於數碼貨幣。早在２０１９年

３月英格蘭銀行在其《央行數字貨幣》的報告中也表明其正在研究和權衡發行中央銀行數字貨幣

（ＣＢＤＣ）的方法。２０２０年年初國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）也將數字貨幣列為２０２０

年的首要任務之一，國際清算銀行與歐央行、英國央行、瑞典央行、瑞士央行、日本央行和加拿

大央行共同成立央行小組，開展ＣＢＤＣ應用案例研發。還有在數碼貨幣發展中取得領先的中國

的四大大型國有銀行已在深圳等城市對央行數碼貨幣進行大規模測試，中國或也將成為最先發行

數碼貨幣的國家之一。

加密貨幣是基於區塊鏈技術如加密算法，密碼學等所創建出來的貨幣，加密貨幣不是由某一

個機構發行，因此政府很難對其進行干涉和管理，但加密貨幣是具有可以衡量的價值。市場中常

見的加密貨幣是比特幣，以太幣，泰達幣，瑞波幣等，截至２０２０年１１月１８日比特幣更是

突破了１８０００美元，目前比特幣，以太幣，泰達幣，瑞波幣的市值分別為３３３﹒８５億元

，５５﹒５９億元，１８﹒０３億元，１３﹒７３億元，這四種加密貨幣基本佔了加密貨幣市場

的絕大多數市場份額。加密貨幣的普及也令傳統支付企業發現了商機，環球央行和消費者在新冠

疫情期間意識到加密貨幣的好處，ＰａｙＰａｌ宣布將推出加密貨幣支付服務，用戶可以通過

ＰａｙＰａｌ帳戶購買，持有和出售加密貨幣如比特幣，以太幣，泰達幣，瑞波幣等，

ＰａｙＰａｌ的首開先例更像一個催化劑驅使銀行逐步推進加密貨幣服務。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

