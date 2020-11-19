科技及金融股拖累大市，港股全日跌１８７點收報２６３５６

《經濟通通訊社１９日專訊》市場逐漸消化疫苗正面消息，加上美國民主共和兩黨始終未能

就新紓困計劃展開談判，美股三大指數繼續調整，港股隨外圍低開８３點報２６４６０點。初段

科技股龍頭及金融股拖累大市，曾挫２３３點見２６３１１，已是全日最低位。其後，美股指數

期貨收窄且Ａ股造好，當中小米（０１８１０）、中移動（００９４１）、匯控（００００５）

及部分地產股支持大市，港股曾回升至２６４６０僅跌８４點。最終港股全日收報２６３５６點

，跌１８７點或跌０﹒７１％，主板成交１３１９﹒３７億元減少１﹒３％。國企指數報

１０５５５點，跌８４點或跌０﹒８０％。恆生科技指數報７９０３點，跌６８點或跌

０﹒８６％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３６３點，升１５點或升０﹒４７％。深證成份指數報

１３７７７點，升１１９點或升０﹒８７％，兩市總成交７７４２﹒８７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌２﹒７２％，報５７３元為表現最差藍籌，友邦保險

（０１２９９）跌１﹒８４％，報８８﹒２元，匯控跌０﹒２６％，報３９﹒１元；中移動升

０﹒１１％，報４７﹒１元；港交所（００３８８）升０﹒１１％，報３７０﹒４元。



＊國家稱擴大汽車消費，廣汽飆一成＊

＊國家稱擴大汽車消費，廣汽飆一成＊



國務院常務會議提出要穩定和擴大汽車消費。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件

的地區對農村居民購買３﹒５噸及以下貨車、１﹒６升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以

下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。汽車相關股普遍熱炒。廣汽集團（０２２３８）升

９﹒９１％，報８﹒８７元；長城汽車（０２３３３）升１﹒９１％，報１３﹒８８元；東風集

團（００４８９）升４﹒５８％，報８﹒６８元；吉利汽車（００１７５）升０﹒４４％，報

２２﹒６５元；比亞迪（０１２１１）跌２﹒３８％，報１７２﹒３元；美東汽車

（０１２６８）升４﹒１１％，報３１﹒６５元。

國務院稱提振餐飲消費，鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服

務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。餐飲股上揚。九毛九（０９９２２）升５﹒７％

，報１８﹒５４元；海底撈（０６８６２）升２﹒６９％，報５７﹒３元；百勝中國

（０９９８７）曾破頂，收升３﹒１５％，報４７１﹒６元；頤海國際（０１５７９）升

１﹒９４％，報９７﹒０５元；呷哺呷哺（００５２０）升１﹒４９％，報１６﹒３４元。

航空股普遍造好。富瑞稱國泰航空（００２９３）受惠疫苗開發，並將評級上調至「買入」

該股升４﹒８４％，報７﹒３６元；國航（００７５３）升１﹒２７％，報６﹒３８元；東航（

００６７０）無升跌，報３﹒５５元；南航（０１０５５）升０﹒４１％，報４﹒８９元。



＊科技股普遍捱沽，惟小米逆市彈半成＊



科技股普遍捱沽。小米的紅米Ｎｏｔｅ系列手機全球銷量突破１﹒４億部，收升５％，報

２５﹒２元為表現最佳藍籌及國指股；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒９２％，報２４５﹒２元

；美團（０３６９０）跌２％，報２９４元；京東集團（０９６１８）跌２﹒２９％，報

３３２﹒２元；金蝶國際（００２６８）跌４﹒５１％，報２５﹒４元。

出口股普遍走高。敏華控股（０１９９９）升２﹒１５％，報１５﹒２元；申洲國際

（０２３１３）跌０﹒２８％，報１４１﹒３元；創科實業（００６６９）升２﹒１５％，報

１０４﹒５元；耐世特（０１３１６）升０﹒３７％，報８﹒１３元；敏實集團（００４２５）

升１﹒８８％，報４０﹒６元。

人民幣中間價再創逾２年最高，惟內房股普遍隨市走軟。華潤置地（０１１０９）跌

０﹒９５％，報３６﹒３元；碧桂園（０２００７）跌０﹒７４％，報１０﹒７４元；融創中國

（０１９１８）跌２﹒８１％，報３１﹒１５元為表現最差國指股；世茂集團（００８１３）跌

２﹒４％，報３０﹒５元；旭輝控股（００８８４）跌０﹒３１％，報６﹒３７元。獲美銀唱好

的ＳＯＨＯ中國（００４１０）升６﹒７２％，報２﹒５４元。（ｋｓ）

