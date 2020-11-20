《缸邊麗評－熊麗萍》抓緊國策，搭順風車！

《缸邊麗評》繼早前國務院發布「新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）」之

後，日前國務院又發布穩定及擴大汽車消費政策，目標以農村汽車市場為主，反映中央政府繼續

以推動汽車銷售支持內地經濟增長，及鼓勵新能源汽車發展以減低環境污染問題。

雖然今次展開新一輪汽車下鄉，及以舊換新的措施並非新事物，２００９年亦出台汽車下鄉

政策，對於１﹒３升及以下排量的微型客車及三輪汽車或低速貨車報廢，提供一次性補貼換購輕

型貨車。今次針對鼓勵有條件的地區對農村居民購買３﹒５噸及以下貨車、１﹒６升及以下排量

乘用車，與及居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。雖然目前仍未有具體的

補貼細節，但今次政策中特別提及汽車消費的周邊配套問題，包括加強停車場及充電樁設施等。

否則，若只顧消費增長而沒有相應配套，結果是出現汽車違泊或造成道路交通阻塞問題。



＊新能源車企最受惠＊



從今次補貼汽車類別來看，受惠的車企仍是以內地品牌的中低檔汽車為主，另一方面，從

「十四五」規劃對新能源汽車發展方向來看，兼具新能源車發展的車企受惠程度更大。

按中央政府訂定的指標，到２０２５年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的

２０％左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到２０３５年，純電動汽

車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化等。



＊比亞迪、吉利及廣汽如何部署＊



從上述短期及長遠政策來看，新能源車當中，以比亞迪（０１２１１）的基礎及生產能力較

強，業務增長空間大；近日股價下跌只是高位調整，又或跟隨新經濟股調整，也屬正常，趁調整

仍是汽車股的選擇對象。受惠於大眾化汽車品牌及新能源車發展空間的車企，則以吉利汽車（０

０１７５）及廣汽集團（０２２３８）較明顯；前者以「吉利」品牌的汽車，受惠下鄉政策，德

國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）早前公布將加強與吉利合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽

車引擎，以提高引擎效益，加快新能源車的發展。廣汽集團亦積極加快新能源車發展，集團在剛

舉行的董事會公布，力爭「十四五」挑戰實現汽車產銷量３５０萬輛，其中新能源車佔２０％以

上。廣汽現估值仍吸引，但吉利及比亞迪宜待調整才買入。

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



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