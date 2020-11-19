《鍾之日記》車股再加油，小米逆市升

《鍾之日記》１１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股周三（１８日）大幅收低，尾市更出現拋售行情，港股隨外圍低開８３點報２６４６０

點。初段科技股龍頭及金融股拖累大市，曾挫２３３點見２６３１１，已是全日最低位。其後，

美股指數期貨收窄且Ａ股造好，恆指跌幅收窄，最終全日收報２６３５６點，跌１８７點或跌

０﹒７１％，主板成交１３１９﹒３７億元減少１﹒３％。

國務院常務會議提出要穩定和擴大汽車消費，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件

的地區對農村居民購買３﹒５噸及以下貨車、１﹒６升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以

下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。國策支持，汽車股再加油，廣汽集團（０２２３８）抽

升近一成，東風（００４８９）破頂升逾４％；吉利汽車（００１７５）升０﹒４４％；不過，

比亞迪（０１２１１）就回吐２﹒３８％。

國家主席習近平在出席亞太經合組織工商領導人對話並發表演講，指出中國早已同世界經濟

和國際體系深度融合，絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫勾或是搞封閉排他的「小圈子」，中國

以後將更加積極地參與國際分工。祖國股市今早窄幅低開，盤中倒升，滬綜指收升０﹒４７％錄

兩連升，報３３６３﹒０９點。全日兩市成交７７４３億元，按日減少５﹒８％。



＊加拿大國會促禁華為，中方反對概念股軟＊



加拿大國會通過一項無約束力動議，要求總理杜魯多在３０天內，就是否禁止華為參與當地

５Ｇ網絡建設作最終決定。議案亦獲杜魯多所在自由黨的部分議員支持。

中國駐加拿大使館回應稱，加拿大在華為公司參與加５Ｇ網絡建設問題上施壓，中方對此表

示嚴重關切和堅決反對。強調華為是一家自主發展的中國民營企業，有著良好的安全記錄。希望

加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

加拿大目前是「五眼聯盟」中唯一一個尚未正式封禁華為的國家，其餘四個成員國、美國、

英國、澳洲及新西蘭，都已禁止華為參與５Ｇ建設。

華為再遭國際針對，相關概念股普軟。舜宇光學連日走揚後，今日吐２﹒６％；中軟國際

（００３５４）滑１﹒６％，瑞聲（０２０１８）再跌１﹒３％，長飛光纖（０６８６９）亦軟

１﹒１％。

華為日前落實出售旗下榮耀品牌，３０多家代理經銷商聯合接盤自救，完成交割後的榮耀，

華為不佔有任何股份。分析指，榮耀品牌將不受美國的禁令影響，且榮耀手機的定價較低，或搶

佔小米（０１８１０）部分的市佔率。

不過，小米似乎「無有怕」，集團旗下Ｒｅｄｍｉ品牌宣布，Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ系列手

機全球銷量突破１﹒４億部。同時，據調研機構數據亦反映，Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ８全系成

為２０２０上半年全球第二暢銷機型，以及最暢銷的國產手機系列。

小米今日反彈５％，股價重上２５元，收報２５﹒２元，為表現最好藍籌。



＊融創服務上市首日漲兩成，內房籌資各顯神通＊



融創集團分拆物管服務業務融創服務（０１５１６），今日在香港掛牌上市，公司執行董事

兼行政總裁曹鴻玲於「雲敲鑼」儀式表示，公司在過去１６年點滴前行中，用歸心服務成就每一

次榮耀，今天在香港上市，將開啟公司另一個輝煌時刻。融創服務今日收報１４﹒１４元，較招

股價１１﹒６元上升２１﹒９％，每手賺２５４０元。同系融創中國（０１９１８）現價則跌

２﹒８％，報３１﹒１５元。

近來內房企業密集籌資，被指是為滿足內地「三道紅線」監管要求而回收現金的舉措，最令

外界擔心債務問題的，分別是恆大（０３３３３）和綠地控股（滬：６００６０６），而後者是

唯一一家三條紅線全踩的一線房企。

有內媒曝光，綠地控股有意出讓包含上海和江蘇兩地共１４個項目２７個物業，推銷項目包

括地鐵上蓋綜合體及成熟商圈物業等，售價共２３１億元人民幣，綠地最新回應成，被曝光的商

辦項目推薦書來自集團旗下「事業一部」的樓書，員工匯總物業資料方便客戶，並非集團層面所

為，也不是變賣資產的概念。但有內媒引述專家指出，綠地控股如果不是想賣項目，就不會做樓

書。

另外再有內房企業債務爆雷，福晟集團公告稱，未能支付「１８福晟０２」債券利息及回售

本金計６﹒３１億元人民幣，是最新一家宣布債務逾期的內地房企。福晟集團旗下港股上市公平

台福晟國際（００６２７），全日無升跌，報０﹒０４４元。



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