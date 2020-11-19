  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/11/2020 09:05

《投資心得－潘鐵珊》港交所（３８８）多項發展使市場更具競爭力

　　《投資心得》香港交易所（００３８８）截至今年九月三十日止的首三季業績，收入較去年
同期上升１２﹒１％至１４０﹒９億元；股東應佔溢利則同比升１５﹒８％至８５﹒８億元。雖
然近年有多項因素市場令經濟局勢不明朗，但近期的首次公開招股市場氣氛良好，加上投資收益
取得不俗回報，滬深港通今年首三季收入創九個月新高，北向及南向交易成交量均創新高紀錄。
故相信港交所在未來表現仍有望向好。

＊三大戰略發展引擎＊

　　港交所以於「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」為三大戰略發展引擎，包括香港作
為資金進出中國內地的主要市場，透過增加對中國和亞洲市場的國際影響力，以及反過來提升作
為亞洲市場對於國際市場的重要性，均為港交所的發展戰略核心，繼續於香港及倫敦在不同資產
類別推動產品創新。

＊現價買入上望４２０元＊

　　港交所繼續吸引更多高增長生物科技及新經濟公司來港上市，加上於美國上市的中概股在香
港作第二上市的上升趨勢仍然持續；亦有多項發展使市場更具競爭力，如於七月建議推行無紙化
上市及認購機制、網上展示文件及減少須展示文件的類別等，以計劃於２０２２年起落實無紙證
券市場制度；在衍生產品方面，於五月宣布與ＭＳＣＩ簽訂協議，在香港市場推出一系列ＭＳＣ
Ｉ亞洲及新興市場指數的期貨及期權合約；還有在三月推出首隻鐵礦石期貨ＥＴＦ》於六月及七
月分別推出首隻黃金期貨槓桿產品及首批Ａ股槓桿及反向產品等，豐富投資者的產品選擇。可考
慮於現價買入，上望４２０元，跌穿３５２元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/11/2020
《神州經脈》中國持美債逾三年低　人幣即期四連揚　滬指收升
FOCUS18/11/2020
【FOCUS】「馬已今服」首富易主　「甲午戰爭」重回視野
開市Good Morning18/11/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：吉利破位可小注高追
中國故事17/11/2020
《神州經脈》信用債接連違約引關注　華為售出榮耀品牌　創指急瀉
FOCUS17/11/2020
【FOCUS】國企爆雷驚嚇不斷　全球債山窘境愈顯
香港政情17/11/2020
【DQ議員】林鄭：提請人大解決憲制性問題　有理有據不容抹黑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>