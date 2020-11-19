《投資心得－潘鐵珊》港交所（３８８）多項發展使市場更具競爭力

《投資心得》香港交易所（００３８８）截至今年九月三十日止的首三季業績，收入較去年

同期上升１２﹒１％至１４０﹒９億元；股東應佔溢利則同比升１５﹒８％至８５﹒８億元。雖

然近年有多項因素市場令經濟局勢不明朗，但近期的首次公開招股市場氣氛良好，加上投資收益

取得不俗回報，滬深港通今年首三季收入創九個月新高，北向及南向交易成交量均創新高紀錄。

故相信港交所在未來表現仍有望向好。



＊三大戰略發展引擎＊



港交所以於「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」為三大戰略發展引擎，包括香港作

為資金進出中國內地的主要市場，透過增加對中國和亞洲市場的國際影響力，以及反過來提升作

為亞洲市場對於國際市場的重要性，均為港交所的發展戰略核心，繼續於香港及倫敦在不同資產

類別推動產品創新。



＊現價買入上望４２０元＊



港交所繼續吸引更多高增長生物科技及新經濟公司來港上市，加上於美國上市的中概股在香

港作第二上市的上升趨勢仍然持續；亦有多項發展使市場更具競爭力，如於七月建議推行無紙化

上市及認購機制、網上展示文件及減少須展示文件的類別等，以計劃於２０２２年起落實無紙證

券市場制度；在衍生產品方面，於五月宣布與ＭＳＣＩ簽訂協議，在香港市場推出一系列ＭＳＣ

Ｉ亞洲及新興市場指數的期貨及期權合約；還有在三月推出首隻鐵礦石期貨ＥＴＦ》於六月及七

月分別推出首隻黃金期貨槓桿產品及首批Ａ股槓桿及反向產品等，豐富投資者的產品選擇。可考

慮於現價買入，上望４２０元，跌穿３５２元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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