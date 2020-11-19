《財金樂道－陳樂怡》新經濟股短期承壓，恒指初步支持十天線

《財金樂道》近期持續有疫苗的正面消息，繼輝瑞後，Ｍｏｄｅｒｎａ亦表示，其疫苗效用

率達９４﹒５％，同時保存期亦較輝瑞的長，而且儲存難度亦較低。不過，市場已消化疫苗對經

濟的提振作用，即使未來有更多疫苗的正面消息，相信對市場的刺激作用亦有所減退。

而受惠疫苗消息，市場憧憬經濟加快復甦，資金出現由新經濟股流入傳統股的情況，新經濟

股短期可能受壓。但歐美疫情仍嚴竣，加上寒冷天氣或令疫情問題加劇，新經濟股中長期仍有較

佳的發展前景，股價表現不宜過份悲觀。



＊美股累積升幅較大防調整＊



展望港股後市，疫苗正面消息吸引資金流入舊經濟板塊；然而，新經濟股於高位明顯回吐，

板塊輪動的情況下限制恆指升幅。此外，投資者憂慮特朗普於餘下過渡期，加推對華強硬措施。

加上恆指第四季度至今，累計升幅接近３０００點，高位將有一定獲利回吐壓力。２６５００點

仍然是恆指的初步阻力，而主要阻力位為２６８００點。另一方面，初步支持於１０天平均線。

拜登宣布勝出大選，但料民主黨應該不能取得參議院控制權，或加大未來執政的難度，雖然

有助減低大幅增加企業稅的機會，但同時較難推出太大規模刺激經濟措施。另一方面，特朗普正

透過法律訴訟等不同行為，希望可以扭轉敗局，亦為美股市場帶來不明朗因素。

雖然美股於１１月明顯向好，主要反映美國大選明朗化及疫苗效果理想等消息。但近期累積

升幅較大，加上當地疫情嚴峻，投資者若再聚焦於疫情及經濟復甦等問題上，或觸發獲利盤出現

，投資者宜留意調整風險。



＊債務違約或影響投資氣氛＊



特朗普任期很大機會將於明年１月完結，但中美關係未見緩和。特朗普於上周更簽署了行政

命令，禁止美國企業和個人投資３１間被指與解放軍有關連的中國企業。

３１家中國企業此前已被美國國防部列入黑名單，涉及航天、通訊、建造和運輸等領域，包

括三大中資電訊股的母公司，短線可能為股價帶來較大的不明朗性。但個別大型股包括中國移動

（０９４１）、中國電信（０７２８）等的基本面不俗，而且估值和股息率具有吸引力，仍然是

良好的中長期投資目標。

內地近期爆出債務違約危機，繼華晨集團後，近期永煤控股、紫光集團等均出現債務問題。

預期２０２０年全年內地企業的債務總體違約規模，將接近或略超過２０１９年的１４９４億元

人民幣。人民銀行行長易綱近日表示，要穩步打破剛性兌付，該誰承擔的風險就由誰承擔。不能

否認，違約事件衝擊短期為中國企業債市場，帶來一定衝擊，特別是打擊投資者對發行方背後的

地方政府的信心，對相關上市公司投資氣氛亦造成影響。



＊阿里２６０元有明顯阻力＊



近期內地收緊對互聯網金融和電商的監管，可能反映中央政府關注互聯網龍頭對經濟影響力

的急速增長。事實上，經過近年急速發展之後，多個互聯網行業出現經營者過於集中的情況，不

但不利新的競爭者加入，而且部分企業在民生和金融的影響很大，已構成一定潛在風險；立法規

範，亦是可以理解。然而，監管趨嚴，互聯網行業未來增長將暫時放緩，其中，阿里

（０９９８８）受影響最大，料股價於２６０元有明顯阻力。

汽車股近期成為市場焦點，中央為電動車訂下目標，將佔２０２５年新車銷售量２０％，與

目前約佔４－５％比較，未來幾年將以高速增長，不少傳統車企均將進入電動車市場，一度刺激

汽車股近期表現。其中，吉利（００１７５）為國內著名本土品牌，產品競爭力強，近年投入大

量資源研發電動車，２０２１年將推出新電動車型號，建議待調整收集。《凱基證券亞洲研究部

分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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