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19/11/2020 08:18

【國務會議】李克強：擴大汽車消費重啟汽車下鄉，促進家電消費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李克強１８日主持召開國務院
常務會議，要求按時間表抓緊做好區域全面經濟夥伴關係協定落地實施國內相關工作；部署提振
大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力；
　　會議指出，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛
力。

＊補貼農村居民購３﹒５噸以下貨車、１﹒６升以下排量乘用車＊

　　一要穩定和擴大汽車消費。鼓勵各地調整優化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽
車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買３﹒５噸及以下貨車、１﹒６升及以下排
量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。加強停車場、充電樁等
設施建設。
　　二要促進家電傢具家裝消費。鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電傢具並購買綠色智能家電、環
保傢具給予補貼。
　　三要提振餐飲消費。鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服務標
準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。
　　四要以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費。加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設
。支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體。依法打擊假冒偽劣，優化農村消費環境

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