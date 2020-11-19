《思前想後－郭思治》港股仍在反覆整固，若穩守１０天線問題不大

《思前想後》大市繼１０月份呈先低後高之形態後（１０月５日之低位２３６７４點升至

１０月２３日之高位２４９７０點），到１１月份再進一步上升。直到執筆一刻止計，本月恆指

暫是由２日之低位２４２３２點升至１７日之高位２６５３０點，即月內累積之升幅已達

２２９８點。論幅度當不算少，惟目前大市正處欲罷不能之中，故只要資金之入市態度再稍主動

，大市仍有機會再進一步上尋月內高位。只是由於近日大市之成交金額正在緩步中減退，故在動

力不配下，大市之升勢可能會漸受規限。但即使大市能略作反覆，惟只要恆指能續穩守在１０天

線（約在２５９９５點左近）之上，問題該不大。相對本月累積之升幅計，技術上只屬急升後之

高台整固及消化而已。



＊港股若未能補上三個裂口，後市將有隱憂＊



由於大市於本月上旬時升勢過促，故技術上遺留下三個上升裂口。首個在３日出現，介乎

２４４８６點至２４６８９點，闊２０３點；第二個在５日出現，介乎２５０９３點至

２５３５３點，闊２６０點；第三個則在９日出現，介乎２５８００點至２５９５０點，闊

１５０點。但第三個上升裂口經過１３日之反覆已略作回補，惟仍有一段介乎２５８００點至

２５９０９點，闊１０９點之上升裂口未被補回。即是說，上述三個上升裂口暫仍懸空待補。而

從近日大市之表現看，技術上似仍處欲試頂之趨勢，故只要恆指能續穩守在１０天線（約在

２５９９５點左近）之上，大市該不會回補上述上升裂口。但需指出，從技術上看，上述三個上

升裂口一日未被回補前，仍將成後市之隱憂。



＊千璽機器人為碧桂園開展新業務領域＊



今年首１０個月，碧桂園累計權益銷售額為５００７﹒６億元，按年升４﹒３８％。

２０１７年以來，碧桂園銷售業績已連續三年保持行業領先，截至目前，專案已實現內地３１個

省份全覆蓋，有４５０多萬戶家庭選擇在碧桂園安居樂業。碧桂園在不斷探索多元化發展，涉足

智慧科技機器人等新業務領域。碧桂園集團旗下千璽機器人和博智林機器人公司，分別負責研發

餐飲機器人和建築機器人，令到碧桂園除了傳統發展商外，也有科技股概念。

千璽機器人在不到兩年短短時間內的開創性探索，快速面對市場，已取得階段性的成果。千

璽集團已成功打造涵蓋中餐、火鍋、速食、煲仔飯、粉麵及單機設備為組合的「５＋１」全新智

慧餐飲業態。截至２０２０年１１月累積提交超過７２０餘項專利申請，自主研發機器人設備及

軟體系統８０多種，其中有６１款已投入使用。

另外，自主研發生產的第二代煲仔飯機器人和迷你雪糕機器人率先獲得由國家機器人檢測與

評定中心頒發的中國首張系統集成餐飲機器人ＣＲ（Ｃｈｉｎａ Ｒｏｂｏｔ

Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）證書。這一方面代表了國家權威機構對千璽餐飲機器人的正式認

可，另一方面也表明千璽集團在餐飲機器人行業已佔據領先地位。



＊碧桂園現仍可趁低吸納＊



市場覆蓋方面，已在佛山、廣州、江門等地成功運營１３家機器人餐廳，超２００餘台各類

餐飲機器人單機設備，在北京、江西、陝西等１０餘個省市的醫院、商業中心、景區、大學和政

企單位實現運營。公司在東莞投資興建的６００００平方米中央廚房也將於年內投產，食材供應

能力每天可達１８０噸，能夠滿足１０００家餐廳門店供應需求。

近年來國家對高端智慧產品已出台了一系列的相關政策，近期國家「十四五」規劃建議正式

發布，建議提出要強化國家戰略科技力量，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技專案，

積極參與國際標準的制定和修訂。內房股１１月開始有資金流入，趁低吸納。股價從１０元升至

１１﹒４４元的高位，現價市盈率只有５倍，息率有８％，仍然十分便宜，可以趁低吸納。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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