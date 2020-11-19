《輪證高清－孫明哲》遠收回牛證比購槓桿高，而且較不受波幅影響

《輪證高清》上周文章有提到科技股相關窩輪波幅的波動性很高，投資者如部署價外證容易

受波幅變化影響輪價表現，因此宜選擇貼價或輕微價外證，利用較高對沖值、較低引伸波幅敏感

度產品更有效追蹤股價的變動。事實上，如果該股份有牛熊證上市，投資者亦可以利用收回價較

遠的牛熊證，較不受波幅變化影響同時提供比窩輪更高的槓桿，亦是一個合理的部署。以新加入

可發行牛熊證的京東（０９６１８）為例，首批京東牛熊證於上周四（１２日）上市，而在上周

四至本周二（１７日）的４個交易日都有資金流入京東牛證，合共有約３２００萬元，是同期最

多資金流入的個股牛熊證，反而其認購證同期見資金流走的情況，可見近日京東牛證較認購證受

歡迎。



＊遠收回牛證比認購證槓桿更高＊



牛熊證設有收回機制，亦是買賣牛熊證時的最大風險，因此投資者在選擇牛熊證時首要留意

收回價，如計劃持倉過夜的投資者可利用收回價較遠的產品作部署以降低收回風險，以京東牛證

為例，京東牛５５４９９收回價３１０元，以周二數據計，距離現貨有超過１０％的差距，槓桿

超過９倍，再比較市場上的認購證，輕微價外購１６２１１，行使價４００﹒２元，明年２月到

期，是條款合適的產品，提供約６倍實際槓桿，較上述牛證相差３倍，就算是市場上最高槓桿的

京東認購證，實際槓桿亦不足８倍，比京東牛５５４９９還要低，可見牛證在槓桿上有明顯優勢

，再加上牛證受波幅變化影響較輕微，在波幅波動的情況下或會是較佳選擇。

投資者可根據自身風險承受程度作出選擇，自行衡量京東牛５５４９９收回價距離現貨有超

過１０％差距，較認購證多出３倍槓桿是否值博，如覺得收回風險仍然太高，可利用網站上的牛

熊證搜尋器尋找收回價更遠產品作出比較，又或是利用貼價或輕微價外認購證作部署，經過多比

較、多分析才能找到合適自己的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

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