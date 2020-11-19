《法證攻防－林恩》京東第三季度業績

《法證攻防》恆生指數服務公司上周五（１３日）收市後公布新一輪季檢結果，相關調整將

於１２月７日生效。恆指將由５０只增加為５２只，焦點科網股美團（０３６９０），以及內需

股安踏（２０２０）、百威亞太（０１８７６）將成為藍籌新貴。國企指數有９只股份換馬，第

二上市的股份京東（０９６１８）以及網易（０９９９９）等將晉身國企成分股。

京東分拆京東健康在港獨立上市申請有新進展，京東健康已就擬議分拆向香港聯交所遞交聆

訊後資料集，以供於香港聯交所網站發布。京東於周一盤後公布第三季度業績。２０２０年第三

季度收入為人民幣１７４２億元，較２０１９年第三季度增加２９﹒２％。經營利潤為人民幣

４４億元，比去年同期的人民幣５０億元少。年度活躍用戶數由上年同期３﹒３４４億增加

３２﹒１％至４﹒４１６億，新增用戶中約８成來自低線市場。

從內地三大電商的季度業績報告可以看到，隨著用戶數量不斷提升，原來以個別市場客戶為

起點的電商平臺正以不同的策略拓展新市場客戶。例如本以下沉市場為主的拼多多引進中高端品

牌，京東注重低線市場發展，阿里巴巴以直播方式引流等，競爭越來越激烈。另外，生鮮電商業

務似乎成為了美團、阿里巴巴、京東、拼多多等科網股的新戰場。

京東股價十一月以來可謂大起大落，市場上窩輪產品的引伸波幅水平亦有所提升。首批京東

的牛熊證產品已於上周四上市，如擔心後市引申波幅不穩定而影響窩輪價格變動的投資者，亦可

以參考用牛熊證產品作部署。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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