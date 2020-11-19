《豪匯有期－陳健豪》美元跌至關鍵位

《豪匯有期》星期初市場已不斷傳出好消息，首先是包括中國與亞太１４國在內的區域全面

經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）在周日（１５日）簽署，但世界第一大經濟體美國則不在其中，

而印度亦不在內。協定國雖在短期內不再接納新成員國，但亦為印度打開大門隨時重新加入，一

旦成事，這個經濟圈人口總數及所佔ＧＤＰ份額進一步提高。另一方面，再有另一間藥廠發表疫

苗，這次的效用率更高達９４﹒５％、保存期可長達３０日，較此前預計的７日更長，更重要的

是不須於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，令市場繼續炒作ｒｉｓｋｏｎ情緒，加上美國近期

每日新增的確診個案超過１０萬人，而總感染人數已經累計超過１０００萬人，美國經濟復甦進

一步推遲，美國第四季經濟增長可能出現明顯放緩，刺激美國經濟的責任相信又落在聯儲局的身

上，美匯指數再次測試９月份低位９１﹒７。



執筆時一眾外幣都升至短線的關鍵阻力區，例如歐元兌美元在１﹒１９００－１﹒１９２０

、英鎊兌美元在上周高位１﹒３３１２、澳元在０﹒７３４０－０﹒７３５０、紐元在

０﹒６９４０－０﹒６９５０左右，連帶美元兌日圓亦回落至１０３﹒８０水平。眾所周知我一

直看淡美元走勢，亦在９月１日已在節目及專欄指美元反彈逃生門已展開，反彈目標９４﹒５

（結果最高反彈至９４﹒７），不過在現有價位上再追買非美貨幣，值博率又似乎不高。



更重要的是，一眾外幣又未有好消息及足夠說服力支持相對高的匯價，例如１２月份歐洲央

行仍要加碼量寬、歐盟復甦基金成立再度出現短線阻礙如匈牙利及波蘭否決了歐盟７５００億歐

元的復甦基金、歐洲央行有官員再度擔心歐元匯價等，似乎都限制了歐元升破１﹒２０１２今年

高位的空間。大方向上歐元兌美元仍在１﹒１６００－１﹒２０１２之間高位整固，短線交易區

間亦相當清晰，在１﹒１７５０－１﹒１９２０之間，因此近日交易似乎更傾向於技術較量，交

易員都以價位決定出手方向。英國與歐盟雙方需要在本星期取得突破，但英鎊在經濟差、疫情爆

發及加碼量寬的背景下升至１﹒３２９０，在１﹒３０５０－１﹒３１２０之間買入的建議有幸

成功開盤，帳面上有近１８０點子盈利，要先觀察能否成功上破１﹒３３１２關鍵阻力，對突破

高追買入仍有戒心。



而紐元兌美元方面，似乎是近日相對較少負面消息的貨幣，上周在突破自７月份起於

０﹒６５－０﹒６８的整固區間，亦已重新測試前阻力、新支持０﹒６８２０，按量度升幅就似

要升至０﹒７１水平。至於技術阻力，則分別在０﹒６９５０、０﹒７０６０以及０﹒７１６０

－０﹒７１９０，一旦若美元急跌令紐元升至０﹒７１水平，應屬理想食糊位甚至入市重新造淡

，因貿易部長表示紐元持續強勢影響當地貿易，若紐元升勢太急亦會引起央行關注。因此即市不

建議再高追，但若紐元升至近０﹒７０水平亦可先獲利，升破０﹒７０６０止蝕，預期未來一段

時間紐元將在０﹒６７７０－０﹒７０００之間上落。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》



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