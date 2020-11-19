《日入而息》網易季績勝預期，莎莎中期虧損擴大，港股跌１８７點



《今天重點》﹡網易（０９９９９）第三季持續經營淨利潤按年跌２２％，勝預期

﹡維他奶（００３４５）中期賺６﹒７億元升２６％，派中期息３﹒８仙

﹡莎莎（００１７８）中期虧損擴大至２﹒４億元，不派中期息；莎莎指１０

月至本周日營業額較去年同期下跌３４﹒８％；莎莎中期港澳市場虧損擴大

至２﹒４億，零售及批發銷售額跌７０％；莎莎料下半財年業務有所改善，

將加快開拓電子商貿業務

﹡林鄭月娥稱京港合作在服務、創科及一帶一路方面均有亮點Ａ；近月香港經

濟從谷底反彈，冀最壞情況已過去

﹡本港新增１２宗確診兩宗無源頭，另有逾廿宗初步陽性



《即日市況》﹡科技及金融股拖累大市，港股全日跌１８７點收報２６３５６



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒４７％兩連升，軍工股午後爆發領漲



《美元匯價》﹡華府短期難推新刺激，市場偏好非美貨幣；歐元最新報１﹒１８２８╱３０

，日圓最新報１０４﹒１３╱１５



《公司業績》﹡莎莎（００１７８）中期虧損擴大至２﹒４億元，不派中期息

﹡旺旺（００１５１）中期純利升２１％至近２０億元人民幣，中期息

０﹒６５美仙

﹡維他奶（００３４５）中期賺６﹒７億元升２６％，派中期息３﹒８仙

﹡富途控股第三季非通用會計準則淨利潤４﹒０８億元，按年增１６倍

﹡亞太紡織（０１３８２）中期純利按年下跌８﹒８５％，中期息２２仙

﹡百盛集團（０３３６８）首三季虧損顯著擴大至２﹒０５億元人民幣

﹡網易（０９９９９）第三季持續經營淨利潤按年跌２２％，勝預期



《公司資訊》﹡佳兆業（０１６３８）接獲１﹒５億美元的２０２１年票據有效提交

﹡報道指恆大物業擬下周招股，集資最多２３４億

﹡融創服務（０１５１６）將致力成為中國最具競爭力的高品質物管商

﹡新地（０００１６）匯璽ＩＩＩ加推２１７伙，折實售價６８１萬起

﹡莎莎（００１７８）１０月至本周日營業額較去年同期下跌３４﹒８％；莎

莎中期港澳市場虧損擴大至２﹒４億，零售及批發銷售額跌７０％；莎莎料

下半財年業務有所改善，將加快開拓電子商貿業務

﹡勝捷企業（０６０９０）取得馬來西亞Ｓｅｌａｎｇｏｒ特建工人宿舍總租

約

﹡復星旅文（０１９９２）Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ雙十一總成交額達７１５０萬元

人民幣

﹡渣打（０２８８８）擔任中國財政部４０億歐元債券結算及交割行

﹡匯豐保險宣布兩項高層任命，料助擴大所有客戶群市場份額

﹡置地公司斥一億成立「置地公司家基金」，支援香港社區

﹡數碼通（００３１５）夥新航假期推漫遊數據包優惠

﹡築友智造（００７２６）母公司與金科集團簽署戰略合作協議

﹡太古地產（０１９７２）灣仔星街住宅項目首批單位將以招標發售

﹡上海實業（００３６３）訂項目管理服務協議，涉２０００萬元人民幣

﹡維他奶（００３４５）下半年度將逐步回復中國業務原有投資計劃

﹡中國建築興業（００８３０）與中建股份附屬公司將於內地成立合營公司

﹡中移動（００９４１）５Ｇ終端銷售數量達８５００萬，預計年底至少超１

億



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）１０月份合同銷售額按年升５７﹒５％

﹡上海電氣（０２７２７）分拆電氣風電科創板上市獲上交所批准



《中國要聞》﹡綠地控股股權轉讓春節後完成，將用自由資金償付債權

﹡哈爾濱住建局證實鼓勵房企打折賣樓新政屬實；哈爾濱鼓勵房企打折賣樓讓

利，外界憂當地樓市不穩

﹡報告指１１月全國首套房貸款平均利率與上月持平

﹡綠地再就拋售資產解畫：員工製作樓書非集團層面指示

﹡中證監表示將優化退市標準，注重持續經營能力

﹡京港洽談會線上開幕，首９月香港在京投資８３億美元

﹡閃送、瓜子二手車等Ａｐｐ涉違規，被北京通信局約談

﹡郭樹清稱金融科技帶來挑戰，數據安全等風險日益突出；推動養老基金在資

本市場佔比達世界平均水平

﹡方星海稱希望國際銅成為亞太銅貿易的定價基準之一

﹡人行７００億逆回購利率持平，淨回籠５００億；人行官員：目前市場利率

低於自然利率，無再降空間

﹡海南正制定ＱＤＬＰ暫行辦法，年底或推新零關稅清單

﹡社保基金理事會對自主管理基金開展轉融通出借業務

﹡乘聯會表示汽車下鄉將拉動自主品牌汽車、輕卡等銷售

﹡專家表示明年財政政策將加大對新能源汽車領域支持力度

﹡富時羅素周六指數調整，部分中國股票或納入旗艦指數

﹡中國外交官列對澳洲１４條不滿，澳方稱不會妥協；加拿大點名中俄是網絡

犯罪威脅，外交部斥毫無根據

﹡習近平稱中國不走回頭路，不會搞封閉排他的小圈子

﹡雷神華裔工程師有意攜機密資料至中國，判囚３８個月

﹡歡聚回應渾水沽空指控：充滿了對直播行業生態的無知；歡聚時代股價瀉

２７％，渾水狙擊稱直播業務九成造假

﹡加拿大反對黨敦促禁用華為５Ｇ技術，指中國構成威脅

﹡加拿大國會通過動議要求總理為禁華為定音，中方反對

﹡華為前高管在波蘭被控間諜罪，兩年前被捕即遭解僱

﹡愛立信批評瑞典禁止華為５Ｇ技術有損市場競爭

﹡榮耀收購方深圳智信增資至３０﹒７億，萬飆任董事長

﹡ＩＩＦ表示第三季中國債務與ＧＤＰ之比達３３５％

﹡再有房企爆雷，福晟集團債券逾期，董事長３月起失蹤

﹡涉助永煤違規發債遭調查，海通稱積極配合Ａ股挫７％

﹡中國４０億歐元債錄逾３倍超購，五年期負收益發行

﹡財政部將赴港發行兩期共５０億元人民幣國債

﹡中國商務部表示支持香港盡早加入ＲＣＥＰ；回應調整澳洲關稅，商務部表

示實施和執行好協定規定；商務部表示中歐本周正舉行第３４輪中歐投資協

定談判；中國首十月ＯＤＩ同比降幅擴至３﹒２％

﹡高峰表示加快中日韓自貿談判，打造「ＲＣＥＰ＋」協定

﹡冀中能源債價暴跌四成，母企廿億人幣債快將到期

﹡阿里雲表示雙１１高峰時期每秒處理４０億條數據流量

﹡高盛料中國法定數字貨幣十年內佔總消費支付１５％

﹡發改委表示汽柴油價每噸分別提高１５０和１４５元人幣



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％報１３７２２點，終止四連升

﹡台積電開發３Ｄ封裝晶片，計劃２０２２年量產



《其他消息》﹡林鄭月娥稱京港合作在服務、創科及一帶一路方面均有亮點Ａ；近月香港經

濟從谷底反彈，冀最壞情況已過去

﹡五眼聯盟外長敦促北京恢復香港被褫奪資格議員席位

﹡被指投訴機制不足，梁定邦稱監警會可向特首反映意見

﹡楊子俊稱判決來得較遲，但未來有更多機會尋求公義

﹡警員執勤不展示編號，高院裁定違反人權法

﹡最新保就業名單出爐，金門建築東亞銀行各獲批逾億元；新一批保就業名單

補貼額１８億涵蓋７﹒８萬僱員

﹡壹傳媒就警方檢走文件入稟法院要求作指示

﹡許正宇稱可從科技、資金和市場三方面推動經濟復甦

﹡陸金所香港推出首批美元基金產品

﹡油塘蔚藍東岸首批推１３８伙，入場費４８９萬起

﹡美心集團公布創辦人伍沾德上月２９日離世

﹡深股通額度全日用１﹒２億元；滬股通額度全日用２２﹒８億元，陸股通淨

流入逾４億

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ推自訂號碼ＺＡ Ｃａｒｄ實體版

﹡Ｖｉｓａ表示擴展金融科技優速計劃，參與公司數量按年增長３﹒６倍

﹡調查料本港僱員明年實質薪酬加幅僅為０﹒６％



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診兩宗無源頭，另有逾廿宗初步陽性

﹡無源頭患者曾到灣仔舞蹈室，同群組另有五人初步確診

﹡醫管局表示未來一周增設１４部樣本收集包自動派發機

﹡天津表示昨新增１宗無症狀感染，為確診冷藏庫工人鄰居

﹡美國累計死亡病例突破２５萬宗，紐約情況嚴重

﹡日本暫不宣布進入緊急狀態，續監測感染率及醫療負載

﹡回港易深圳灣口岸首天名額已滿

﹡旺角被防暴警員制服１２歲女童獲撤銷限聚令告票

﹡限聚令延伸至酒店房間，業界傍晚與政府開會商討

﹡學界憂衛生署指引規格過高導致經常停課

﹡柳葉刀表示阿斯利康疫苗於次階段試驗中可產生免疫反應

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ夥伴透露上周已為疫苗生產首批原料藥

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