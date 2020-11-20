《華爾街內望》美國或重啟新刺激方案磋商，美國道指漲４４點

《經濟通通訊社２０日專訊》市場對經濟刺激方案的憧憬提振氣氛，並蓋過對新冠肺炎感染

率不斷上升，或導致停擺和裁員的擔憂，美股周四（１９日）收高。

道指漲４４點或０﹒１５％，報２９４８３點。標指漲１４點或０﹒３９％，報３５８１點

。納指漲１０３點或０﹒８７％，報１１９０４點。

美國國會參議院少數黨領袖舒默表示，參議院多數黨領袖麥康奈爾已同意重啟談判，以制定

新財政救助方案。

不過美國感染人數創新高，導致住院人數激增５０％，並促使學校和企業再次關閉，阻礙美

國從大蕭條以來最嚴重的經濟衰退中復甦。

另外美國上周初次申請失業金人數意外上升，而數據顯示因病例激增，以及隨後導致的經濟

停擺繼續拖累就業市場。

板塊方面，能源股、科技股漲幅最大，公用事業股、醫療保健股下跌。費城證交所半導體指

數跑贏大市漲１﹒６％。

個股方面，特斯拉三連漲創新高，收升２﹒６％，公司下周將納入標指。晶片製造商輝達預

計數據中心晶片銷售將略有下滑，但季度營收超預期，收市微升。

Ｌ Ｂｒａｎｄｓ急升１７﹒７％，公司季度業績勝預期，同店銷售增長５６％，收市飆升

１７﹒３９％。梅西百貨季度同店銷售暴跌２０％，並預計假日購物季將十分艱難，不過收漲２

﹒１１％。

指標十年期國債收益率跌３個基點至０﹒８５５％，並從上周觸及的八個月高位

０﹒９７５％回落。（ａｌ）

