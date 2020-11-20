《運籌帷幄－梁業豪》科技指數還會再跌嗎？跌多少？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則均屬顯著轉好。科技股日線圖，指數高見８５２５後掉頭急挫，近日市況反彈上

８０８０，然後呈現偏軟的走勢。基本上，近期科技股屬於四大類指數中表現最差者，須待市況

正式轉好後，港股大市才具顯著上升的條件。反觀藍籌股，由於累積升幅已大，加上已呈短線嚴

重超買，於本周末前後正式展開短期調整的機會很大，惟料跌幅只屬有限。

保歷加通道中軸支持不容再失，否則好友應退回本月１１日低位７４５０前守關。到時圖表

形勢幾可肯定會變為全面向淡。周線圖上，本周很大機會錄得連續第二支陰燭，９月上旬高位

７９０９可被視為中期好淡分水嶺。圖表形勢方面，現屬偏淡，調整目標為自９月下旬低位

６８６１起升幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍調整水平。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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