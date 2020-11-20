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即市新聞

20/11/2020 16:46

《窩輪匯智－劉嘉輝》恒指科技指數輪證下周登場

　　《窩輪匯智》恆指科技指數自今年７月登場以來，一直深受投資者留意，特別是一眾成分股
如ＡＴＭＸ等更是輪證市場的常客，無論輪證資金流及整體坐倉的街貨，都是今年全年的焦點。
截至１１月１９日的數字，輪證市場好倉街貨累積最大的個股依次為小米（０１８１０）、美團
（０３６９０）、騰訊（００７００），金額分別超過１５億、１３億及１２億元，恆指好倉則
排第四近１２億元，市場不時出現「炒股唔炒市」的情況。
　　下周一（２３日）開始，恆指科技指數期指、相關期權及輪證將會同日上市，首日有過百隻
輪證產品登場。衍生產品正式面世，意味投資者在策略上有更多選擇，既可看好、亦可作看淡的
準備，部署上更具靈活性及彈性。
　　大家部署恆指科技指數輪證又要留意甚麼？首先，投資者要對恆指科技指數內的成分股表現
有所了解，先定立方向上的看法，再因應個人的預期選擇合適條款的產品及相對應的策略。科指
的大盤成分股比重最大的頭１０隻股份包括阿里（０９９８８）、騰訊、美團、小米、舜宇
（０２３８２）、中芯（００９８１）、阿里健康（００２４１）、京東（０９６１８）、平安
好醫生（０１８３３），當中首五位的佔比都超過８％。
　　因此，若認為大盤成分股將有較佳表現，可留意科指的好倉（認股證或牛證）產品；相反，
若擔心成分股走勢個別，擔心市場氣氛或轉淡的話，作對沖或看淡則可留意淡倉（認沽證或熊證
）選擇。此外，要留意引伸波幅的走勢變化，由於恆科指本身的波動性較大，引伸波幅定價亦會
較恆指及國指這類為高。投資者要預期相關資產表現亦會較恆指這類大盤指數變化較大，在選擇
行使價時可因應個人風險胃納，若以行使價較價外的產品應市，實際槓桿會較高，但風險亦相對
較大，或可從注碼上多管理風險。更多詳情可上匯豐輪證網站
ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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