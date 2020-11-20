《專家之言－張穎群》股市料會出現調整，新舊經濟股可同時持有

《專家之言》美股道指上周累計升４﹒１％，主要受惠輝瑞藥廠公布，新冠狀肺炎疫苗測試

有效。帶動舊經濟或傳統股份有資金流入。當中以銀行，能源、零售和波音公司等大幅造好。而

納指在被大幅拋售後，累計跌０﹒６％。資金是因好消息而重返舊經濟股份，是屬於長久性？抑

或僅是短暫投機？當地疫情持續爆發，部份州份更要加強限制。情況似乎不利於實體經濟。因此

估計資金會再次流入科網股吧。因為前景仍略佔優勢。再有藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ公布疫苗測試結

果，其研發的ｍＲＮＡ－１２７３，成功率高達９４﹒５％。其效用、運送或庫存皆勝輝瑞藥廠

的藥苗。預期年底可先交付２０００萬劑疫苗，明年起可在全球生產１０億劑疫苗。消息刺激美

股大幅急升，道指更曾創出５２周高位。但數據僅反映出整體經濟仍因為疫情尚未受控而處於惡

劣的階段中。在下半年的開始，投資者已經預期到年底，藥廠應分別公布疫苗測試成功，或可大

量生產的好消息。因此，在好消息出台後，已無以為繼，加上升幅動力不足，相信股市會出現調

整。自踏入１１月開始，美股三大指數已見升勢凌厲。但近日亞洲區內的股市和匯市也見跟隨上

升。月內計算，日經指數升超過一成，香港、南韓及星加坡亦跟升超過８％。各地之匯市，亦因

為投資者對美元不感興趣後，而有近３至４％的升幅。相信是環球投資者皆認為亞洲區內疫情接

近受控，不比歐美地區，以百萬確診個案計算。也預期區內經濟增長會較歐美快。更相信優勢可

以延至明年。



＊金融市場續開放放寬資金增流入＊



深圳證券交易所在發表工作報告中指出，正準備在交易所內開設債券平台。重點主題為建設

粵港澳大灣區，希望可以藉此推進跨境平台的合作，以達到債券市場可以互聯互通。而交易所正

努力落實重點改革註冊，支持科技創新以引領發展。以吸引更多優質企業可上市籌集資金供發展

用途。更寄望交易所在明確定位後再推進，至成為全球一流的交易所。內地財政部公布，在１０

月份內，發行一般債券１５９０億元人民幣，專項債券２８３９億元人民幣，全國合共發行地方

債券４４２９億元人民幣。當中發行再融資債券２５３０億元人民幣，而新增債券共１８９９億

元人民幣。首拾個月內合共發行６﹒１２萬億元人民幣。一般年期約１５年，平均息率

３﹒６６％至３﹒７０％之間，期內全國地方債務餘額２５﹒８萬億元人民幣，全在控制之內。

近日有銀行調查顯示，在全球的機構投資或大型企業，準備在疫情後，再重新調整投資組合，將

會加大在內地的投資。主要原因為全球地區的金融市場的低息環境，已經欠缺吸引力。到目前為

止，唯有國內疫情能全面受控，而成為暫時唯一經濟見增長的地區。國內的金融市場有見逐步加

大開放，股票市場或債券市場已納入多家國際主要指數。加上滬深港通，債券通等可直接投資。

ＭＳＣＩ跟香港期交所合作推出不同種類的衍生工具，以作對沖，或平衡風險用途。



＊環境有別稍轉好，新舊經濟齊共融＊



恆指公司在上周五（１３日）公布季檢結果，再一次進行大改革，首先將美團點評

（０３６９０）、安踏（０２０２０）和百威亞太（０１８７６），加入恆指成份，再將傳統半

世紀的始創企業太古（０００１９）剔出，並增加至５２隻股份。為自２０１２年以來首次增加

股份。而國企指數則大量剔除金融及保險合共９隻，再加入共９隻新經濟，科技和晶片股，繼續

維持５０隻股份。新推出的恆生科技指數則維持３０隻股份，但剔除網龍（００７７７）和恆騰

網絡（００１３６），另再加入明源雲（００９０９）及祖龍娛樂（０９９９０），在變動上略

為簡單。而目前恆生指數市盈率僅為１３﹒５倍左右，估計仍有很大的上升空間。

香港財經事務及庫務局公布，將內地上海及深圳證券交易所納入積金局內的核准證券交易所

，即表示本地的強積金ＭＰＦ可以放�１０％的限制，加大投資Ａ股市場上的股票。截至９月底

，ＭＰＦ僅持有約１１０億港元的Ａ股，佔總額也僅是１﹒１２％。有基金經理預期國內經濟增

長會較其他地區快，因此已準備好加大購買Ａ股。在投資Ａ股沒有設限，相信在選股上有更大的

靈活性。同時亦有助分散投資風險。近日恆指跟隨外圍造好，主要是有藥廠公佈對新冠狀肺炎之

疫苗測試成功率高，更可以準備大量投產。同時帶動舊經濟股份由低位反彈而持續造好。在亞洲

地區內，疫情已大部分可以受控，因此也預期經濟可以恢復增長。此刻，可以嘗試追入相關舊經

濟的股份，包括銀行股、零售股或地產股等。

而新經濟板塊或ＡＴＭＸ內的股票亦可以同時持有，同步進行。但要留意公司業績，是否能

跟隨經濟增長的步伐而交出合理或勝預期的成績。否則，要及時沽出和計算風險水平。《華盛証

券 張穎群》

