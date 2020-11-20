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即市新聞

20/11/2020 13:41

【科指期貨】科指期貨下周一推出，專家指或增科指股波動

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆生科技指數推出近４個月，港交所（００３８８）下周一（
２３日）將推出指數期貨，並於明年１月推出指數期權。資料顯示，科指期貨推出首日，將有百
隻窩輪、牛熊證同日登場，涉及大摩、法巴、瑞通、海通、摩通、瑞信、匯豐、法興等等發行商
。科指重磅股今日明顯受追捧，阿里巴巴Ｗ（０９９８８）早市報２５３﹒４元升３﹒３４％，
騰訊（００７００）半日收５８６元漲２﹒２７％，美團（０３６９０）報３０３﹒８元漲３﹒
３３％；小米集團（０１８１０）報２５﹒９元升２﹒７８％。

＊早市急升非與大戶預備對沖＊

　　第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，當推出科指期貨、相關窩輪及牛
熊證產品後，若遇上大行情甚至極端波動市況，會加劇科指成分股波幅。他補充，科指期貨推出
，造成更多未平倉合約，同樣增市場波動性。而對於機構及散戶而言，他認為推出相關產品是好
事，因更多工具出現令交投量增加，市場更暢旺。
　　雖然早市ＡＴＭＸＪ皆見反彈，他認為升勢非與大戶機構買貨預備對沖有關，因為上述股份
大戶機構早有一定「倉底」，且以淡倉為主。
　　
＊騰訊５５０元若站穩可開始部署＊

　　對於科技股龍頭後市走勢，葉尚志指科技股普遍仍處於整固階段，建議欲長線投資的散戶，
可待它們回落至近期的底部，如騰訊（００７００）約５５０元，見短期站穩可開始部署。
　　科指期貨合約內容相當於恆指期貨，交易貨幣為港元，每指數點５０元，合約月份分為即月
、下一個曆月及其後兩個季月，最後交易日為合約月份最後營業日之前一個營業日。

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