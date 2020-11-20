《盤後部署》疫情反彈料刺激科技股造好，港股阻力於２６６００點

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股高收，亞洲股市氣氛走勢疲弱，惟港股高開高走，科

技股走勢強勁撐起大市表現，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）有資金追捧；惟午後衛

生署公布疫情有反彈跡象，本港今日新增２６宗新冠肺炎確診個案，其中２１宗是本地感染，個

案來自不同群組，港股升幅收窄，本地地產股及航空受挫，最終恆生指收數報２６４５１點，升

９４點或升０﹒３６％，主板成交１３２６﹒４０億元。國企指數報１０５５３，跌２點或跌

０﹒０２％。恆生科技指數報７９９７，升９４點或升１﹒１９％。

內地股市造好，上證綜合指數報３３７７，升１４點或升０﹒４４％；深證成份指數報

１３８５２，升７４點或升０﹒５４％。兩市全日成交７５１０億元人民幣，按日減３％。



＊英國料出現雙底衰退因恢復封鎖，美國財政部要求聯儲局「還錢」＊



有調查指出，英國預計即將出現「雙底」經濟衰退，分析指主要是因為實施第二輪疫情封鎖

措施，因此令經濟活動再度受挫。英國經濟本季度預計萎縮２﹒５％左右，不少分析師預期，今

年英國經濟將萎縮１１％，２０２１年則擴張５﹒３％，分析師指就算疫苗在２０２１年推出，

但經濟產出亦有一段長時間遠低於疫情前水平，可能要花４年時間才可達至２０１９年的經濟水

平。

美國財長努欽要求聯儲局，歸還尚未動用４０００多億美元救援資金，而聯儲局對於財政部

終指數個項目的行動而表示據局。在「致聯儲會主席鮑威爾」的信中，財政部長姆努欽尋求央行

的四項緊急貸款項目延長９０天，並要求其他項目按計畫於１２月３１日到期，隨後聯儲會向財

政部歸還未使用的資金。不過聯儲局則回應指，希望在冠狀病毒大流行期間推出的整套應急計劃

，並繼續發揮他們的重要作用。



＊港股短期仍以窄幅上落為主，料２６６００點難破＊



本港疫情反彈，單日新增２０多宗新增個案，有專家擔心新一輪疫情即將爆發，本港航空股

及地產相關股應聲下挫，而市場似乎對此消息仍不太敏感，港股今日仍然高收。疫情反彈令科技

股造好，撐起大市表現，可能造就新一輪升浪亦不一定，惟港股短期內難以再有大升幅，仍以

２６６００點為阻力位，底部支持位在２６０００點，由於目前科技股仍算超賣，投資者如有興

趣現時可撈底，仍有一定值博率。（ｕｌ）

