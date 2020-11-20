《外地經濟》美國上周首次申領失業救濟金人數達７４﹒２萬遜預期

《經濟通通訊社２０日專訊》美國勞工部周四（１９日）公布，上周首次申請失業救濟金人
數按周增３﹒１萬至達７４﹒２萬人，高於市場預期僅７０萬人。
美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值減少１﹒３７５萬至７４﹒２萬人。續領失
業救濟金人數亦減少４２﹒９萬至６３７﹒２萬人。（ａｌ）
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