【拜登當選】特朗普團隊撤銷挑戰密西根州結果，至今共提９項訴訟

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普的連任競選團隊周四（１９日）表示撤銷挑戰

密西根州大選投票結果的訴訟。

目前為止特朗普團隊已最少提出９項訴訟，並對大選及選舉結果提出挑戰，其中僅取得兩項

勝利，包括內華達州克拉克縣部分投票點延長投票時間，賓夕法尼亞州剔除部分郵寄選票。

不過據路透社引述知情人士指，特朗普的律師正尋求將任命選舉人團的權力，從選民手中改

為交由友好的共和黨籍州議員決定。（ａｌ）

