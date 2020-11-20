【拜登當選】特朗普團隊撤銷挑戰密西根州結果，至今共提９項訴訟

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普的連任競選團隊周四（１９日）表示撤銷挑戰
密西根州大選投票結果的訴訟。
目前為止特朗普團隊已最少提出９項訴訟，並對大選及選舉結果提出挑戰，其中僅取得兩項
勝利，包括內華達州克拉克縣部分投票點延長投票時間，賓夕法尼亞州剔除部分郵寄選票。
不過據路透社引述知情人士指，特朗普的律師正尋求將任命選舉人團的權力，從選民手中改
為交由友好的共和黨籍州議員決定。（ａｌ）
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