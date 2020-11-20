《台股攻略－馮偉明》窄幅整理，台股微跌５點收市

《台股攻略》台股繼續處於整理狀態，大型權值股大部分休養生息，導致指數缺乏上衝動力

。加權指數最終收１３７１６點，微跌５點，成交金額為２１７６億元（新台幣．下同）。

蘋果概念股今日（２０日）全面下跌。台積電股價進入調整，收４８８元，跌２元。大立光

走勢相對疲弱，收３４６０元，跌８５元。鴻海收８２﹒５０元，跌０﹒４０元。金融股表現弱

勢。玉山金收２５﹒３５元，跌０﹒３０元，合庫金收２０﹒２５元，跌０﹒２０元；而彰銀、

華南金、富邦金、上海商銀、國泰金及第一金均在前收市價之下徘徊。半導體股逆市造好。聯發

科收７４７元，升１４元；晶心科曾一度升至漲停價２６４﹒５元，終場收２６１﹒５元，升

２１元；晶豪科以漲停板價４６﹒６５元收市，升４﹒２０元。太陽能股亦抗跌力強，元晶股價

及成交量同步上升，曾一度升上漲停板價４０﹒２０元，收３９﹒３５元；達能收１９﹒５０元

，升０﹒１元，而聯合再生則開高低收，收１４﹒６０元，升０﹒０５元。

台股創新高後呈大漲小回局面，不過入冬後各國疫情持續升溫，大市震盪或會加劇，投資者

可留意抗疫相關股份表現，包括口罩生產、網購及物流股等。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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