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即市新聞

20/11/2020 18:46

《台股攻略－馮偉明》窄幅整理，台股微跌５點收市

　　《台股攻略》台股繼續處於整理狀態，大型權值股大部分休養生息，導致指數缺乏上衝動力
。加權指數最終收１３７１６點，微跌５點，成交金額為２１７６億元（新台幣．下同）。
　　蘋果概念股今日（２０日）全面下跌。台積電股價進入調整，收４８８元，跌２元。大立光
走勢相對疲弱，收３４６０元，跌８５元。鴻海收８２﹒５０元，跌０﹒４０元。金融股表現弱
勢。玉山金收２５﹒３５元，跌０﹒３０元，合庫金收２０﹒２５元，跌０﹒２０元；而彰銀、
華南金、富邦金、上海商銀、國泰金及第一金均在前收市價之下徘徊。半導體股逆市造好。聯發
科收７４７元，升１４元；晶心科曾一度升至漲停價２６４﹒５元，終場收２６１﹒５元，升
２１元；晶豪科以漲停板價４６﹒６５元收市，升４﹒２０元。太陽能股亦抗跌力強，元晶股價
及成交量同步上升，曾一度升上漲停板價４０﹒２０元，收３９﹒３５元；達能收１９﹒５０元
，升０﹒１元，而聯合再生則開高低收，收１４﹒６０元，升０﹒０５元。
　　台股創新高後呈大漲小回局面，不過入冬後各國疫情持續升溫，大市震盪或會加劇，投資者
可留意抗疫相關股份表現，包括口罩生產、網購及物流股等。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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