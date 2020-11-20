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即市新聞

20/11/2020 11:31

《窩輪豪情－梁業豪》藍籌股中期後市仍可看高一線

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為中國旺旺（００１５１）、俄鋁（００４８６）與東亞銀行（０００２３），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國海外（００６８８）、融創中國（０１９１８）與海螺水泥（００９１４）。
　　開市至今港股大市表現偏好，以科技股的買盤最為積極，紅籌股則有沽壓。恆指期貨陰陽燭
小時圖上，價位再度上試保歷加通道頂部阻力，圖表形勢現屬偏好，ＭＡＣＤ尚待發出「雙牛」
買入訊號，ＳＡＲ則有機會於下周一（２３日）前出現極點高位。周線圖上本周出現的多為陽燭
，圖表形勢顯著向好，代表藍籌股的中期後市仍可看高一線，雖則保歷加通道頂部呈現阻力。此
外，７月上旬高位２６７９１仍為中期重要阻力位，急須被升破。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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