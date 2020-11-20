《談國論企－黎偉成》中國強化開放促內需挺ＲＣＥＰ

《談國論企》「５＋１０」區域全面經濟夥件關系協定ＲＣＥＰ剛於２０２０年１１月１５

日正式簽署，中國國務院總理李克強於三日之後的１８日便迅即主持國務院常務會議，要求按時

間表抓緊做好落地實施國內相關工作，不僅要深入推進高水平制度型開放，更部署提振大宗消費

重點消費和促進釋放農村消費潛力，以及確定適應消費升級需求支持「互聯網＋旅遊」發展的措

施。此可見中國對ＲＣＥＰ的高度重視和切實履行承諾，對多邊主義重大支持。



＊鼓勵綠色智能汽車家電家具等消費＊



國務院是次會議強調要深入推進高水平制度型開放，乃的是如李克強就日前簽署的區域全面

經濟夥伴關系協定，指出此舉體現了亞太地區國家維護多邊主義和自由貿易的共同意願，建設這

一世界最大自貿區有利於穩定產業鏈供應鏈，造福相關國家人民。由是李克強要有關部門按協定

確定的時間表加快落實，抓緊深化改革，做好推動協定落地的國內相關工作，盡早兌現承諾，在

相互擴大開放中實現互利共贏。

要好好配合ＲＣＥＰ，當然是做好本身的工作，使「５＋１０」各成員都能受到更大的惠福

，而李克強要強化的是內需，特別是（甲）消費，因這是經濟增長的主引擎。國務院重點提振的

幾個方面，惹人注目的當然是（一）穩定和擴大汽車消費，鼓勵各地調整優化限購措施，增加號

牌指標投放。刺激汽車的消費，做法主要有（１）開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件

的地區對農村居民購買３﹒５噸以下貨車、１﹒６升及以下排量乘用車，（２）對居民淘汰國三

及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。（３）加強停車場、充電？等設施建設。三大措施

，顯示中國要加強以充電為主的新能源汽車、小排量汽車的消費，而淘汰污染量度較高者，就是

要加大綠色社會的力度。

與民生有關的，有（二）促進家電家具家裝消費，做法為要鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電

家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。綠色和智能，成為主導，而「５Ｇ＋」當然會發

揮十分重大功能，和扮演重要角色。４Ｇ改變生活，５Ｇ改變社會，對勁。

和（三）要提振餐飲消費。鼓勵餐飲業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服

務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。此乃民以食為天之是謂也，故餐飲要菜品豐富、

服務提質。

（四）要以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費。加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站建

設。支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體。依法打擊假冒偽劣，優化農村消費環

境。

另一個重點，為（乙）旅遊消費，是因潛力巨大，基調為要促進常態化疫情防控下旅遊業健

康發展，會議確定支持「互聯網＋旅遊」發展的措施。

由是國務院力表要支持（Ｉ）建設智慧旅遊景區，普及電子地圖、語音導覽等服務，打造特

色景區數子展覽館等，推動道路、旅遊？所等數字化建設。



＊在常態化控疫下力促旅遊業健康發展＊



以及（ＩＩ）鼓勵景區加大線上營銷力度，引導雲旅遊等新業態發展，出台規範發展互聯網

＋旅遊民宿的措施。為老年人等特殊群體保留線下服務。

令人感到興趣的，是國務院十分重要（ＩＩＩ）完善包容審慎監管，加強旅遊安全監測和線

上投訴處理，打擊坑蒙拐騙。

李克強表示：今年消費遭受到疫情嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難。要按照黨中央、國

務院部署，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農消費潛力。

中國等五國與東盟十國於１１月１５日，所簽署和達成的《區域全面經濟夥伴關係協定

ＲＣＥＰ》，彰顯多邊主義的政經政策得到廣泛的認同和支持，更有利中國促進國內大循環和國

內外雙循環的發展。這對以特朗普為主的美帝國白人霸權主義搞響十分強烈的警鐘。此為中國在

簽約後相當積極、主動建立相關配合政策和措施之因。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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