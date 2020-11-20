《異動股》網易高開近４％，第三季淨收入１８７億人幣勝預期

《經濟通通訊社２０日專訊》網易（０９９９９）現價升３﹒６５％，報１３９元；成交約

５２萬股，涉資７１７５萬元。

公司公布，集團第三季非通用會計準則持續經營淨利潤３７億元（人民幣．下同），按年跌

２２％，勝預期，派季息每股美國存託股 ０﹒１９５美元。

期內，集團收入１８７億元，按年升２７﹒５％，好過預期，當中在線遊戲服務淨收入 １

３９億元，按年增加２０﹒２％，有道淨收入８﹒９６億元，按年增加１﹒５９倍，創新及其他

業務淨收入３９億元，按年增加４１﹒６％。

大和發表報告稱，網易三季度營收勝預期，雖然手機遊戲收入增長低於該行預期，但預計公

司四季度的遊戲收入將回升。基於遞延收入的反彈，上調目標價８﹒７％至１８７元，重申其買

入評級。

現時，恆生指數報２６４０６點，升４９點或升０﹒１９％，主板成交５１﹒５３億元。國

企指數報１０５５５點，升０點或升０﹒００％。恆生科技指數報７９７５點，升７２點或升０

﹒９２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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網易 （０９９９９） １３９﹒００元 升３﹒６５％

騰訊控股（００７００） ５７８﹒００元 升０﹒８７％

小米集團（０１８１０） ２５﹒２５元 升０﹒２０％

美團 （０３６９０） ３００﹒６０元 升２﹒２４％

京東集團（０９６１８） ３３２﹒００元 跌０﹒０６％

阿里巴巴（０９９８８） ２５１﹒００元 升２﹒３７％

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（ｋｓ）

