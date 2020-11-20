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20/11/2020 14:49

《中資異動》華晨中國急飆近一成，母企華晨集團正式破產重整

　　《經濟通通訊社２０日專訊》母公司華晨汽車集團正式破產重整，華晨中國（０１１１４）
升幅擴大至升９﹒７％，報７﹒５８元；成交約２７８９萬股，涉資２﹒０１億元。
　　據《新華社》報道，沈陽市中級人民法院２０日裁定受理債權人對華晨汽車集團控股有限公
司（以下簡稱華晨集團）重整申請，標志著這家車企正式進入破產重整程序。
　　法院的裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產
原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。
華晨集團作為遼寧省屬國企，直接或間接控股、參股四家上市公司，並通過旗下上市公司華晨中
國與寶馬合資成立華晨寶馬公司。有中華、金杯、華頌三個自主品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個
合資品牌。
　　現時，恆生指數報２６４３４，升７７點或升０﹒３０％，主板成交１０２０﹒９６億元。
國企指數報１０５５８，升３點或升０﹒０３％。
　　上證綜合指數報３３７７，升１４點或升０﹒４２％，成交２９４８﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８５４，升７７點或升０﹒５６％，成交４１２６﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒５８元　　　升　９﹒７０％
　　吉利汽車（００１７５）　　２３﹒３５元　　　升　３﹒０９％
　　敏實集團（００４２５）　　４０﹒５５元　　　跌　０﹒１２％
　　中升控股（００８８１）　　６１﹒８０元　　　跌　０﹒１６％
　　比亞迪　（０１２１１）　１８５﹒３０元　　　升　７﹒５４％
　　美東汽車（０１２６８）　　３２﹒６０元　　　升　３﹒００％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　９﹒４０元　　　升　５﹒９８％
　　長城汽車（０２３３３）　　１５﹒２８元　　　升１０﹒０９％
　　永達汽車（０３６６９）　　１１﹒７４元　　　跌　０﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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