《中資異動》華晨中國急飆近一成，母企華晨集團正式破產重整

《經濟通通訊社２０日專訊》母公司華晨汽車集團正式破產重整，華晨中國（０１１１４）
升幅擴大至升９﹒７％，報７﹒５８元；成交約２７８９萬股，涉資２﹒０１億元。
據《新華社》報道，沈陽市中級人民法院２０日裁定受理債權人對華晨汽車集團控股有限公
司（以下簡稱華晨集團）重整申請，標志著這家車企正式進入破產重整程序。
法院的裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產
原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。
華晨集團作為遼寧省屬國企，直接或間接控股、參股四家上市公司，並通過旗下上市公司華晨中
國與寶馬合資成立華晨寶馬公司。有中華、金杯、華頌三個自主品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個
合資品牌。
現時，恆生指數報２６４３４，升７７點或升０﹒３０％，主板成交１０２０﹒９６億元。
國企指數報１０５５８，升３點或升０﹒０３％。
上證綜合指數報３３７７，升１４點或升０﹒４２％，成交２９４８﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１３８５４，升７７點或升０﹒５６％，成交４１２６﹒８９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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華晨中國（０１１１４） ７﹒５８元 升 ９﹒７０％
吉利汽車（００１７５） ２３﹒３５元 升 ３﹒０９％
敏實集團（００４２５） ４０﹒５５元 跌 ０﹒１２％
中升控股（００８８１） ６１﹒８０元 跌 ０﹒１６％
比亞迪 （０１２１１） １８５﹒３０元 升 ７﹒５４％
美東汽車（０１２６８） ３２﹒６０元 升 ３﹒００％
廣汽集團（０２２３８） ９﹒４０元 升 ５﹒９８％
長城汽車（０２３３３） １５﹒２８元 升１０﹒０９％
永達汽車（０３６６９） １１﹒７４元 跌 ０﹒１７％
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（ｃａ）
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