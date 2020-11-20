《中資異動》華晨中國急飆近一成，母企華晨集團正式破產重整

《經濟通通訊社２０日專訊》母公司華晨汽車集團正式破產重整，華晨中國（０１１１４）

升幅擴大至升９﹒７％，報７﹒５８元；成交約２７８９萬股，涉資２﹒０１億元。

據《新華社》報道，沈陽市中級人民法院２０日裁定受理債權人對華晨汽車集團控股有限公

司（以下簡稱華晨集團）重整申請，標志著這家車企正式進入破產重整程序。

法院的裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產

原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

華晨集團作為遼寧省屬國企，直接或間接控股、參股四家上市公司，並通過旗下上市公司華晨中

國與寶馬合資成立華晨寶馬公司。有中華、金杯、華頌三個自主品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個

合資品牌。

現時，恆生指數報２６４３４，升７７點或升０﹒３０％，主板成交１０２０﹒９６億元。

國企指數報１０５５８，升３點或升０﹒０３％。

上證綜合指數報３３７７，升１４點或升０﹒４２％，成交２９４８﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１３８５４，升７７點或升０﹒５６％，成交４１２６﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華晨中國（０１１１４） ７﹒５８元 升 ９﹒７０％

吉利汽車（００１７５） ２３﹒３５元 升 ３﹒０９％

敏實集團（００４２５） ４０﹒５５元 跌 ０﹒１２％

中升控股（００８８１） ６１﹒８０元 跌 ０﹒１６％

比亞迪 （０１２１１） １８５﹒３０元 升 ７﹒５４％

美東汽車（０１２６８） ３２﹒６０元 升 ３﹒００％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒４０元 升 ５﹒９８％

長城汽車（０２３３３） １５﹒２８元 升１０﹒０９％

永達汽車（０３６６９） １１﹒７４元 跌 ０﹒１７％

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（ｃａ）

