《午市前瞻》港股方向未明續橫行，料２６０００至２６５００上落

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數反彈，惟亞洲股市今早氣氛走弱，港股高開

數十點後一度低走，惟科技股表現造好，帶領大市氣氛，科指期貨推出前夕，阿里巴巴（０９９

８８）漲逾３％，騰訊（００７００）亦升逾２％，刺激恆指盤中一度升過２０７點，高見２６

５６４點；但中資金融股走弱，拖累大市中午收市前升幅收窄，最終恆指收報２６４４９，升９

２點或升０﹒３５％，主板成交７１８﹒０３億元。國企指數報１０５５７，升２點或升０﹒０

２％。恆生科技指數報７９９３，升９０點或升１﹒１４％。

內地股市輕微上揚，上證綜合指數報３３６６，升３點或升０﹒１０％，成交１８９３﹒７

３億元人民幣。深證成份指數報１３８１４，升３６點或升０﹒２７％，成交２７０３﹒１２億

元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７７％，報３８﹒８元，以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅１﹒１５％。港交所（００３８８）升１﹒６２％，報３７６﹒４元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７３％。騰訊控股（００７００）升２﹒２７％，報５８６

元；中國移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４７﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒

７６％，報８９﹒７５元。



＊科技股造好撐市，中資金融走弱＊



隔晚美國ＦＡＡＮＧ科技股造好，本港新經濟股隨外圍反彈，手遊股表現強勁，網易（０９

９９９）第三季收入按年升２７％勝預期，股價升５﹒２９％，報１４１﹒２元；心動公司（０

２４００）升５﹒７８％，報３５﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒０５％。

金蝶國際（００２６８）升１﹒９７％，報２５﹒９元。另外，阿里巴巴升３﹒３４％，報２５

３﹒４元；美團（０３６９０）升３﹒３３％，報３０３﹒８元。

中資金融股則走弱，人行官網公布的金融機構信貸收支統計數據顯示，１０月全國商業銀行

結構性存款體量繼續收縮，總規模下降至７﹒９４萬億元人民幣，內銀股及內險下挫，平保（０

２３１８）跌１﹒１８％，報８７﹒８５元；建行（００９３９）跌１﹒１８％，報５﹒８８元

；中行（０３９８８）跌１﹒１１％，報２﹒６８元；交行（０３３２８）跌０﹒７２％，報４

﹒１５元；工行（０１３９８）跌０﹒６５％，報４﹒５７元；

手機股走勢不一，其中廣東省５Ｇ新消費促進活動近日在深圳啟動，小米（０１８１０）抽

高２﹒７８％，報２５﹒９元；中興（００７６３）跌０﹒２４％，報２０﹒６５元；舜宇光學

（０２３８２）跌０﹒８２％，報１５６﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４

％；瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒２４％，報４２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１﹒５２％；比亞迪電子（００２８５）升０﹒５７％，報３５﹒４５元。



＊華晨傳破產股價逆漲，油股普遍下挫＊



內地傳媒報道，有傳華晨中國（０１１１４）母企華晨汽車集團將於今日正式宣布破產，隨

後公司副總裁齊凱回應指一切正常，華晨中國半日升１﹒８８％，報７﹒０４元。其他汽車股普

遍上漲，吉利汽車（００１７５）升２﹒８７％，報２３﹒３元，以現價計，該股暫連升７日，

累計升幅２１﹒１％；比亞迪股份（０１２１１）升５﹒１１％，報１８１﹒１元；長城汽車（

０２３３３）升５﹒９１％，報１４﹒７元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒３９

％。廣汽集團（０２２３８）升５﹒６４％，報９﹒３７元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅１６﹒１１％。

由於疫情反彈引發市場對油需求下降的擔憂，致油價周四下滑，布油期貨收跌０﹒１４美元

至每桶４４﹒２０美元，今日「三桶油」跟隨下跌，中石化（００３８６）跌１﹒１３％，報３

﹒５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒０５％；中石油（００８５７）跌１﹒５９

％，報２﹒４８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒９８％；中海油（００８８３）

跌１﹒１３％，報８﹒７６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒３５％。中集安瑞科

（０３８９９）跌１﹒７９％，報４﹒３９元；中石化煉化（０２３８６）跌１﹒４９％，報３

﹒３元。

人民幣中間價再度下調，報６﹒５７８６兌１美元，較上日中間價下調３０２點子，內房股

沽壓力強，中海外（００６８８）跌３﹒７９％，報１８﹒２８元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅５﹒６８％。華潤置地（０１１０９）跌３﹒３１％，報３５﹒１元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅４﹒２３％。融創中國（０１９１８）跌２﹒５７％，報３０﹒３５元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３％。碧桂園（０２００７）跌２﹒４２％，報１

０﹒４８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒１４％。中國恆大（０３３３３）跌０

﹒８４％，報１６﹒５４元。



＊聶振邦：恆指短期缺乏方向，小米有望破頂可現價入＊



隔晚美股反彈，美國財政刺激措施談判有進展，亞洲股市榮辱互見，港股今早高開高走。華

盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於市場缺乏方向，港股於１１月１２日開始成

交金額不斷下跌，恆指連日來走勢橫行，未有消息讓投資者去決定部署。他指若市場維持觀望氣

氛，港股短期內將於２６０００點至２６５００點區間徘徊；如內地當局繼續釋出經濟刺激政策

，港股成交將有望回升，推動大市上試２６８００點至２７０００點大關。

今日科指早段升幅追過恆指升勢。聶振邦表示，這反映市場或開始淡化內地內壟斷政策對科

網股的陰霾，指資金或將再流入新經濟股。

小米近日表現不俗，更將於下周二（２４日）公布業績，投資者或有意對小米作部署。聶振

邦指，市場普遍預期小米業績理想，相信第三季智能手機銷量增長良好，加上近年小米大力發展

智能家電，更有望受惠於國內的消費刺激政策。被問及華為出售榮耀會否對小米業務不利，他指

小米定位與榮耀並非重疊，小米始終是性價比最高的選擇，又指手機用戶忠誠度高，不易更換品

牌，相信其市場地位將繼續領先。

他認為投資者可於現價入場，短期上望２７﹒５至２８元，２５元作止蝕，亦表示小米於兩

星期內有機會破頂。（ｐｌ、 ｕｌ）

