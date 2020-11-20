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即市新聞

20/11/2020 15:46

《美元走勢－羅明立》澳元初步支持０﹒７２２０，可低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒９１　　　１０３﹒７１　　　１０３﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９１　　　１﹒１８６３　　　１﹒１８８３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２８５　　　１﹒３２４５　　　１﹒３２８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１２　　　０﹒９０８８　　　０﹒９０９９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３９　　　７﹒７５１９　　　７﹒７５２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加７４﹒２萬，市場預期為７０萬。期內，
持續申領人數減少４２﹒９萬至６３７﹒２萬，低於預期的６４０萬。另外，美國參議院同意重
啟新紓困計劃談判，不過兩黨就計劃規模存在分歧，市場觀望兩黨能否達成共識，令方案於明年
１月之前推出。
　　美匯指數短線反復向下，初步支持位於９２﹒１０，下一步支持位於９１﹒７５；初步阻力
位於９２﹒７０，下一步阻力位於９３﹒２０。憧憬新疫苗將會推出，市場避險需求回落，估計
美匯指數仍有下行空間。
　　澳洲統計公布，當地１０月失業率續升至７﹒０％，較市場預期的７﹒１％為佳。期內，就
業人口意外大增１７﹒８８萬，市場原先預期為減少２﹒７５萬，其中兼職就業增加８﹒１８萬
，而全職就業更大幅增加至９﹒７萬，主要受惠於當地政府放寬嚴格封鎖措施。由於澳洲政府及
央行持續擴張政策，估計會支持澳洲經濟回穩。澳元初步支持位於０﹒７２２０，可低位吸納。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４０　　　１﹒１９６０　　　１﹒１７９０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２１３　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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