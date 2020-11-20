《美元走勢－羅明立》澳元初步支持０﹒７２２０，可低位吸納

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０３﹒９１ １０３﹒７１ １０３﹒７５

歐元╱美元 １﹒１８９１ １﹒１８６３ １﹒１８８３

英鎊╱美元 １﹒３２８５ １﹒３２４５ １﹒３２８１

美元╱瑞郎 ０﹒９１１２ ０﹒９０８８ ０﹒９０９９

美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５１９ ７﹒７５２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加７４﹒２萬，市場預期為７０萬。期內，

持續申領人數減少４２﹒９萬至６３７﹒２萬，低於預期的６４０萬。另外，美國參議院同意重

啟新紓困計劃談判，不過兩黨就計劃規模存在分歧，市場觀望兩黨能否達成共識，令方案於明年

１月之前推出。

美匯指數短線反復向下，初步支持位於９２﹒１０，下一步支持位於９１﹒７５；初步阻力

位於９２﹒７０，下一步阻力位於９３﹒２０。憧憬新疫苗將會推出，市場避險需求回落，估計

美匯指數仍有下行空間。

澳洲統計公布，當地１０月失業率續升至７﹒０％，較市場預期的７﹒１％為佳。期內，就

業人口意外大增１７﹒８８萬，市場原先預期為減少２﹒７５萬，其中兼職就業增加８﹒１８萬

，而全職就業更大幅增加至９﹒７萬，主要受惠於當地政府放寬嚴格封鎖措施。由於澳洲政府及

央行持續擴張政策，估計會支持澳洲經濟回穩。澳元初步支持位於０﹒７２２０，可低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２１３ １﹒３３５０ １﹒３１７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

