《美元走勢－羅明立》澳元初步支持０﹒７２２０，可低位吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０３﹒９１ １０３﹒７１ １０３﹒７５
歐元╱美元 １﹒１８９１ １﹒１８６３ １﹒１８８３
英鎊╱美元 １﹒３２８５ １﹒３２４５ １﹒３２８１
美元╱瑞郎 ０﹒９１１２ ０﹒９０８８ ０﹒９０９９
美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５１９ ７﹒７５２８
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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加７４﹒２萬，市場預期為７０萬。期內，
持續申領人數減少４２﹒９萬至６３７﹒２萬，低於預期的６４０萬。另外，美國參議院同意重
啟新紓困計劃談判，不過兩黨就計劃規模存在分歧，市場觀望兩黨能否達成共識，令方案於明年
１月之前推出。
美匯指數短線反復向下，初步支持位於９２﹒１０，下一步支持位於９１﹒７５；初步阻力
位於９２﹒７０，下一步阻力位於９３﹒２０。憧憬新疫苗將會推出，市場避險需求回落，估計
美匯指數仍有下行空間。
澳洲統計公布，當地１０月失業率續升至７﹒０％，較市場預期的７﹒１％為佳。期內，就
業人口意外大增１７﹒８８萬，市場原先預期為減少２﹒７５萬，其中兼職就業增加８﹒１８萬
，而全職就業更大幅增加至９﹒７萬，主要受惠於當地政府放寬嚴格封鎖措施。由於澳洲政府及
央行持續擴張政策，估計會支持澳洲經濟回穩。澳元初步支持位於０﹒７２２０，可低位吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２１３ １﹒３３５０ １﹒３１７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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